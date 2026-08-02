Migranții care au înotat și au intrat ilegal în Ceuta au dezvăluit care au fost motivele pentru care au decis să se întoarcă în Maroc, după ce au fost atrași de videoclipurile virale din mediul online, dar și de mesajele prietenilor care sugerau că granița, puternic păzită, ar putea fi trecută.

Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se întoarcă în Maroc: "Am avut o surpriză" - Profimedia

Migranții care au înotat și au pătruns ilegal pe teritoriul spaniol Ceuta din Africa de Nord au povestit pentru agenția Reuters, citată de Mediafax, că foamea, epuizarea și ostilitatea venită din partea localnicilor i-au determinat să se întoarcă în Maroc. Ei susțin că au fost atrași inițial de videoclipurile virale din mediul online, dar și de mesajele prietenilor care sugerau că granița, puternic păzită, ar putea fi trecută.

Deziluzia din Ceuta

Cu toate acestea, odată ajunși în Ceuta, migranții spun că nu au găsit nicio cale de a-și continua drumul spre Spania continentală. "Am venit să avansăm, nu să fim păcăliți. Credeam că îmi voi construi un viitor mai bun acolo. Dar am avut o surpriză în Ceuta", a spus Brahim, un angajat al unei brutării din Fez care și-a părăsit locul de muncă și a trecut granița, relevă sursa citată.

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El a evidențiat și faptul că prețurile la alimentele de pe partea spaniolă erau mari și că nu își putea permite să cumpere ceva. De aceea, trei zile a supraviețuit doar cu apă. "Cum se face că un sandviș cu ton se vindea cu 100 de dirhami (10,75 dolari)?", a spus el pentru Reuters.

Magazine închise

De asemenea, cei care au decis să se întoarcă în Maroc au povestit pentru Reuters că supermarketurile au fost închise, ceea ce îi obliga să caute hrană și apă în timp ce hainele lor ude se uscau pe străzi. "Ceuta era ca o închisoare — nu aveam ce face acolo. Totul era închis", a spus un muncitor de la portul Tanger Med din Maroc.

"Au impus un asediu pentru a ne forța să părăsim Ceuta de bunăvoie... Au reușit să-și ducă planul la îndeplinire", a spus un alt migrant, referindu-se la situația magazinelor închise. Von der Leyen, despre migranții care au intrat în Ceuta: Nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE. Sâmbătă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că marea majoritate a celor aproximativ 60.000 de migranți intrați ilegal în Ceuta s-au întors în Maroc.

UE a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de Interne pe tema crizei migranților din Ceuta

"Datorită eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane, nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE", a declarat Von der Leyen într-un mesaj publicat pe X. "Acest lucru demonstrează de ce controlul frontierelor noastre europene este important. Dispunem de un sistem solid. Însă acesta trebuie consolidat și mai mult. Trebuie să rămânem vigilenți la fiecare punct de intrare critic și să menținem o coordonare strânsă între toate autoritățile", a mai spus președinta Comisiei Europene.

În paralel, săptămâna viitoare, UE a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de Interne pe tema crizei migranților din Ceuta. Decizia de a convoca un summit al miniștrilor a fost unanimă, în contextul în care liderii UE încearcă să rezolve diviziunile din cadrul blocului comunitar și să restabilească o abordare unificată a migrației.