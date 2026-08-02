La Cernavodă, nivelul apei scade cu 3 centimetri pe zi, iar reprezentanţii Apelor Române spun că în această situaţie centrala ar mai putea funcţiona maxim 4-5 zile. Ca măsură de urgenţă, autorităţile au decis să scufunde controlat barje încărcate cu piatră pe braţul Bala pentru a direcţiona mai multă apă către Dunărea Veche şi către Cernavodă, dar Radu Miruţă spune că aceste măsuri puteau fi evitate, dacă un proiect care stă de ani de zile în sertarele ministerului Transporturilor era pus în aplicare.

Totuşi, Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, spune că situaţia putea fi evitată, dacă un proiect care stă de ani de zile în sertarele ministerului Transporturilor ar fi fost executat ca la carte, pe Dunăre, în zona Braţului Bala.

"Acolo va veni o ambarcațiune cu o macara de mare tonaj, care va fi ancorată în stâncă și va ridica stânca explodată din apă, pe care o va încărca pe o barjă. Pe măsura executării acestor etape, se va observa de cei de la Apele Române cât din calculul pe care l-au făcut inițial să și potrivește realități. Iar în timp, evident că trebuie făcut acest șenal ca la carte, dragat și întreținut.

Nu s-a făcut asta, există un proiect și la Ministerul Transportului, pe care l-am găsit înzăpezit de ani de zile fără ca el să fie pus în aplicare.

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Uite că nu e de joacă cu natura și dacă nu-ți faci treaba când trebuie, observi că atunci când România este în risc de a rămâne fără suficientă energie electrică, încerci tot felul de măsuri din astea de urgență. Trebuie întreținut canalul navigabil spre Cernavodă, astfel încât, în măsura în care debitul Dunării este unul foarte scăzut, să fie suficient pentru a ajunge la cota de absorție a pompelor de la Cernavodă", a explicat Miruţă.

Întrebat dacă România ia în calcul măsuri extreme, aşa cum au luat vecinii maghiari, care au închis centrala nucleară Paks de pe Dunăre, Miruţă a transmis că situaţia este dinamică şi depinde foarte mult de prognoza meteo.

De asemenea, minsitrul Apărării a amintit că nimeni nu a obligat România să scoată din funcţiune centralele pe cărbuni, fără a avea alternative viabile.

"Cei de la Ministerul Energiei au aceste calcule. Din discuții la care am luat și eu parte, depinde foarte mult de cât de mult va dura această perioadă în care debitul este foarte scăzut.

Pentru că și Ungaria are această problemă. E ceva energie în centrul Europei, dar ea nu poate să fie transmisă wireless în România, ci trece pe instalații prin țări care au și ele nevoie să o extragă acolo. Sunt tot felul de analize pe care specialiști le fac, de unde se poate lua această energie, și uitați cât de important este și să conștientizăm că nu este în regulă să scoatem din funcțiune centrale pe cărbune până nu punem înainte ceva în schimb.

Este o discuție de câțiva ani de zile în România, că a fost o obligație în PNRR, nici PNRR, nici Comisia Europeană, nici nimeni altcineva în lumea asta nu au obligat România să scoată capacități de producție înainte să pună altceva în schimb.

Noi am scos capacități din funcțiune, am avut niște machete că vom pune ceva în schimb, însă machetele uitați că nu produc energie electrică azi", a declarat Miruţă.