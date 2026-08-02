Dunărea pierde 3 cm pe zi, centrala de la Cernavodă se poate închide în 4 zile

În acest moment, situaţia este critică. Dunărea are la intrarea în ţară un debit de aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, adică un debit de 3 ori mai mic decât media unei perioade normale. În mod normal, în această perioadă, Dunărea ar trebui să aibă un debit cuprins între 3.900 şi 4.700 de metri cubi pe secundă.

La Cernavodă, nivelul apei scade cu 3 centimetri pe zi, iar reprezentanţii Apelor Române spun că în această situaţie centrala ar mai putea funcţiona maxim 4-5 zile. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, vorbim în acest moment de un debit cu 25% mai mic. Ca măsură de urgenţă, autorităţile au decis să scufunde controlat barje încărcate cu piatră pe braţul Bala pentru a direcţiona mai multă apă către Dunărea Veche şi către Cernavodă.