Dunărea, la un minim istoric
Dunărea a ajuns la un minim istoric. Grăitoare în acest sens sunt imaginile din Portul Giurgiu, care aproape a secat complet.
România traversează o criză structurată pe mai multe planuri. Canicula care persistă de 3 zile şi va continua şi săptămâna viitoare, cel puţin, adânceşte criza energetică. Dunărea este foarte aproape de un minim istoric, iar centrala de la Cernavodă ar putea fi închisă în maximum 4 zile dacă situaţia nu se remediază. Armata pregăteşte detonări la Stânca Pârjoaia pentru a devia cursul Dunării spre Cernavodă.
Dunărea a ajuns la un minim istoric. Grăitoare în acest sens sunt imaginile din Portul Giurgiu, care aproape a secat complet.
Armata a făcut măsurători şi acum se fac pregătiri pentru detonarea unei stânci. Scopul? Devierea cursului Dunării spre centrala de la Cernavodă. Detonările se vor face la Stânca Pârjoaia, pe malul drept al Dunării.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care va afecta, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad. Duminică, 2 august, cod galben în vestul și sudul Olteniei, în sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20-22 de grade Celsius. (DETALII AICI)
Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat oprirea duminică a singurei centrale nucleare a ţării sale, o "premieră în 44 de ani", din cauza nivelului prea scăzut al Dunării. (DETALII AICI)
În acest moment, situaţia este critică. Dunărea are la intrarea în ţară un debit de aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, adică un debit de 3 ori mai mic decât media unei perioade normale. În mod normal, în această perioadă, Dunărea ar trebui să aibă un debit cuprins între 3.900 şi 4.700 de metri cubi pe secundă.
La Cernavodă, nivelul apei scade cu 3 centimetri pe zi, iar reprezentanţii Apelor Române spun că în această situaţie centrala ar mai putea funcţiona maxim 4-5 zile. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, vorbim în acest moment de un debit cu 25% mai mic. Ca măsură de urgenţă, autorităţile au decis să scufunde controlat barje încărcate cu piatră pe braţul Bala pentru a direcţiona mai multă apă către Dunărea Veche şi către Cernavodă.