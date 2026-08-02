România se confruntă cu o criză pe mai multe fronturi. Valul de caniculă, care durează de trei zile și va continua cel puțin până săptămâna viitoare, agravează problemele din sistemul energetic. Dunărea se apropie de un nivel minim istoric, iar centrala nucleară de la Cernavodă riscă să fie oprită în cel mult patru zile dacă situația nu se îmbunătățește. Pentru a direcționa mai multă apă către Cernavodă, Armata sprijină Apele Române şi pregăteşte mai multe detonări ale stâncii Pârjoaia, în încercarea de a devia cursul fluviului.

Radu Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, a explicat, pentru Observator, care sunt cei 4 paşi care trebuie făcuţi de urgenţă pentru ca debitul Dunării să crească la Cernavodă.

"Întreaga situație este gestionată de specialiștii de la Apele Române. Scopul principal este asigurarea unui debit mai mare de apă la zona de aspirație a pompelor care sa tragă apă pentru recirea centralei de la Cernavodă. Acolo trebuiau făcute niște lucrări de mult timp, lucrări ample. Nu au prea fost făcute și se încearcă intervenția de urgență pentru a atenua în ce măsuri se poate.

Așadar, specialiștii de la Apele Române au făcut o analiză pe care o au prezentat Consiliul Național pentru Situații de Urgență și au propus patru pași. În realizarea celor patru pași Ministerul Apărării şi Ministerul Transporturilor vin la sprijin în conformitate cu solicitările primite. Și anume, cei patru pași sunt la intersecția Dunării Veche cu Brațul Bala, unde există o treaptă de nivel, care face ca apa să se ducă cu un debit suficient de mare pe Brațul Bala, și nu să fie direcționată spre centrala de la Cernavodă, acolo se încearcă două proceduri.

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Una este dinamitarea unei stânci care, de fapt, împinge curentul ca debitul să fie direcționat pe Brațul Bala și nu spre Cernavodă. Este o situație la care s-a tot făcut analiză de ani de zile, dar nu s-a realizat niciodată și a fost luată decizia de dinamitare a acestei stânci. Pentru asta, specialiștii de la Armata Română, de la Forțele Navale cu scafandrii au ajuns în această dimineață acolo. Sunt și singuri care au ajuns deocamdată. S-a făcut o dinamitare de test azi dimineață. Acolo roca este cu destul de multe găuri și găurile respective absorb din suflul exploziei și se încearcă o detonare de sub apă. Scafandrii încearcă în aceste momente să identifice o metodă de a plasa explozibil sub apă", a transmis Radu Miruţă.

Acesta a explicat că scufundarea celor 4 barje a fost luată de specialiştii de la Apele Române şi că aceasta este justificată.

"Specialiștii spun că s-ar justifica scufundarea unor barje. Încă fac calcule ca apa care începe să fie redirecționată după eliminarea acestei stânci să fie barată cât de cât din scufundarea acestor barje pentru ca ea să ajungă spre Cernavodă.

În paralel, cei alți doi pași sunt dragarea în zona Cernavodă pentru a ajuta ca apa care este redirecționată din mișcările de la intersecţia cu Brațul Bala să ajungă mai mult spre pompele de la Cernavodă și un alt capăt din care se face dragarea este eliminarea acestei trepte de la intersecţia cu Brațul Bala.

Inițial se punea problema doar despre scufundarea barjelor, ulterior au revenit și au spus că pentru a avea șanse mai mari de a direcționa apa spre Cernavodă, se justifică și aceste două etape de eliminarea stâncii și de dragare a albiei Dunării. Sunt calcule pe care acei oameni le fac. Dacă ele sunt bune, va fi un succes. Dacă ele nu sunt bune, sigur, sunt calcule ale specialiștilor hidrologici, armata nu face calcule respective, ci ne-a fost solicitat sprijin punctual pentru a dinamita stânca", a explicat ministrul Apărării.