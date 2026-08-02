Două maşini, scrum după un incendiu în Oradea. Poliţia vrea să afle dacă a fost mână criminală

Un incendiu de amploare a cuprins două maşini dintr-o parcare din Oradea. Focul s-a extins şi la cel de-al treilea autoturism şi doar intervenţia promptă a poliţiştilor a făcut ca flăcările să nu cuprindă întreaga parcare.

Un incendiu violent a făcut scrum 2 maşini, într-o parcare din Oradea. Poliţia vrea să afle dacă a fost mână criminală

Cele trei maşini cuprinse de flăcări au fost avariate grav, proprietarii consemnând pagube uriaşe. Potrivit ISU Bihor, incendiul a fost lichidat în aproximativ 15 minute de la sosirea primelor echipaje de pompieri.

Două maşini, daună totală

Dacă timpul de reacţie nu ar fi fost atât de scurt, focul ar fi distrus toate vehiculele din acea parcare. Poliţia încearcă acum să afle dacă a fost vorba despre un accident sau focul a fost pus intenţionat.

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În urma incendiului, două autoturisme au fost distruse în proporție de aproximativ 90%, iar alte două au fost afectate parțial, unul în proporție de circa 60%, iar celălalt în proporție de aproximativ 30%. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.