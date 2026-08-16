O adolescentă de 13 ani, din Pitești, a fost salvată din mare la Eforie Nord, după ce a intrat în apă cu un colac și a fost purtată în larg de valuri și curenți, potrivit unei postări publicate pe Facebook de Salvamar Eforie Nord.

Salvamarii au intervenit rapid și au ajuns la fată cu un jet ski, reușind să o aducă în siguranță la mal.

Potrivit sursei citate, adolescenta se afla singură pe plajă în momentul incidentului. După ce au scos-o din apă, salvamarii i-au contactat și i-au alertat imediat părinții.

Incidentul s-a produs în condițiile în care pe litoral era arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis.

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Reprezentanții Salvamar Eforie Nord au transmis un nou avertisment pentru turiști, subliniind că, în astfel de condiții, oamenii nu trebuie să intre în mare și nici să folosească saltele, colace sau alte obiecte gonflabile, deoarece acestea pot fi împinse rapid în larg de curenți și valuri.

Salvamarii le-au cerut totodată părinților să își supravegheze permanent copiii atunci când se află pe plajă.