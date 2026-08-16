Un obiect suspect, despre care există suspiciunea că ar putea fi de natură militară, a fost găsit în apă și scos parțial la mal de un turist, care şi-a riscat viaţa, deşi era conştient la ce pericol s-a expus. Zona a fost ulterior evacuată de autorități, iar accesul oamenilor a fost restricționat până la sosirea specialiștilor care trebuie să stabilească exact despre ce este vorba.

Turistul care a observat obiectul spune că acesta plutea la suprafața apei și că l-a tras câțiva centimetri spre mal, fără să știe cu certitudine ce este.

„Pare a fi un obiect militar explodat. (...) Până nu vine echipa EOD de la CBRN ca să vadă despre ce e vorba degeaba”, a spus turistul.

Acesta a povestit că polițiștii i-au îndepărtat pe oameni din zonă cu aproximativ un sfert de oră înainte.

Articolul continuă după reclamă

Turistul a atras atenția și asupra riscului pe care oamenii și-l asumă atunci când se apropie de obiecte necunoscute, mai ales în contextul războiului de la granița României.

Şi-a riscat viaţa

„E ceva normal, având războiul la graniță. Numai că noi nu înțelegem pericolul la care ne expunem. Adică... toți suntem experți. Spune tu la un român că e un obiect militar neexplodat pe plajă. Primul lucru, se duce și-l verifică. Din păcate, fără să avem niciun habar”, a declarat acesta.

Bărbatul a explicat și cum a ajuns să atingă obiectul. „Da, eu am tras-o afară, plutea deasupra apei. Eu am văzut-o în partea aceea. Am tras-o trei centimetri afară, cât să poată constata domnii. Dar cam atât. Apoi, te depărtezi”, a povestit turistul.

Autoritățile au securizat perimetrul și așteaptă intervenția echipei specializate pentru identificarea obiectului și stabilirea eventualului pericol. Până la finalizarea verificărilor, oamenilor li se recomandă să nu se apropie și să nu atingă obiecte necunoscute găsite în apă sau pe plajă.