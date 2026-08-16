Românii vor putea renunța la cardul de sănătate de la 1 septembrie. Cu ce poate fi înlocuit

De la 1 septembrie, pacienții din România vor putea folosi platforma digitală națională „E-Sănătatea Mea”, un portal care va reuni într-un singur loc istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, serviciile decontate și alte informații esențiale. Tot de atunci, noua carte electronică de identitate va putea fi folosită și în locul cardului de sănătate, a anunțat președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan.

"Portalul 'E-Sănătatea mea' este, dacă vreți, portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. (...) Sunt 12 module sau submodule în acest portal. (...) Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, o platformă pe care orice utilizator poate să o învețe de la prima utilizare", a afirmat președintele CNAS, potrivit Agerpres.

Ce oferă platforma E-Sănătatea

Printre cele 12 module ale platformei se numără 'Pachetul meu', care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale, cu istoricul eliberării acestora, modulul 'Starea Mea', modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul 'Nu ești singur', unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale.

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"Pentru prima dată pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. (...) De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. (...) Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. (...) Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal 'E-Sănătatea Mea'. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. (...) În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere", a explicat Moldovan.

Potrivit acestuia, utilizarea platformei nu este obligatorie. "Este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Cine știe să folosească WhatsApp-ul va ști să folosească 'E-Sănătatea Mea' . Știu că o să mă întrebați despre bunica, străbunica de la țară care nu are acces la internet. Desigur, va putea să meargă la doctorul de familie sau (...) poate să apeleze la nepot sau la nepoată, la vecini, care din propriile platforme pot să o programeze și pe bunica pentru o consultație, sau rămâne metoda clasică prin telefon. (...) PIAS, această nouă platformă informatică, va fi ceea ce trebuie și nu vom repeta greșelile trecutului", a susținut șeful CNAS.

Cardul de sănătate ar putea fi înlocuit cu noua carte electronică de identitate

Conform acestuia, începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea să 'scape' de cardul de sănătate, după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate.

"Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem - nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației", a indicat Horațiu Moldovan.

Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.