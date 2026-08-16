O dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, după ce a pătruns ilegal în spaţiul aerian al României. Sistemele de supraveghere ale Armatei au detectat ţinta, la aproximativ 24 km de Galați. Un avion de lupta F-18 al Forțelor Aeriene Spaniole, aflat în misiune în România, a ţintit-o la timp. Iată imaginile, pe care le-am primit în urmă cu puţin timp pe Fii Observator.

Sunt imaginile care arată cum avionul spaniol doboară drona.

Drona a pătruns în spaţiul aerian al Românei dinspre Republica Moldova. Ţinta a fost detectată la ora 4 şi 44 de minute, iar un avion F-18 al Forțelor Aeriene Spaniole, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Mihail Kogălniceanu, a primit aprobarea să intervină. La ora 5, aeronava a doborât drona, iar resturile acesteia au căzut în mai multe zone nepopulate între localităţile Băleni și Cudalbi, din județul Galați. Locuitorii din zonă au primit mesaj Ro Alert.

"Am auzit alerta, nu drona. Se auzea sus, dar nu am ieşit afară. A început să plângă băiatul. S-a speriat". "Am stat în casă, îţi e frică să ieşi", spun oamenii.

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Primarul comunei Cudalbi spune că mai mulți ciobani care se aflau în zonă dimineață ar fi asistat la incident.

"Erau la ora 5 la muls de oi şi când s-au uitat în partea stângă din maşină au zis că 2 avioane survolau şi la un moment dat au văzut când au tras în dronă şi a doborât-o. O explozie puternică", a declarat Petrică Marian Gheonea, primarul comunei Cudalbi.

Bucăţile din dronă au ajuns în lanul de floarea-soarelui

Bucăţile din dronă ar fi ajuns într-un lan de floarea soarelui.

"Eu am auzit bubuitură, buf, şi a sunat, bă tată, ai văzut, a explodat aici în aer o dronă, a tras în ea. Dar unde şi cum nu se ştie exact. A zis că în zona asta. Dar dacă a căzut în floare sau undeva, nu se mai vede nimic", spune un localnic.

Alerta aeriană din Galați a fost ridicată la 05:20. Elicopterele militare survolează zona în căutarea locului unde ar fi căzut drona. Până în prezent, un fragment din proiectulul care a doborât-o a fost descoperit.

"Asta e din racheta care a plecat de pe avion. E prinderea. Cred că ceva de ghidaj. Nu, asta e efectiv asta e locul de prindere pe fuselajul aeronavei", spun militarii.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, i-a felicitat pe piloţii spanioli şi militarii românii de la centru de comandă pentru o misiune reuşită.

"România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene", a transmis ministrul.

Incidentul vine după ce alte drone au fost semnalate saptamana aceasta în zona Deltei Dunării, la Tulcea, dar și în apropierea litoralului. În plus, autorităţile române au anunţat vineri că au detectat peste 100 de drone în apropierea ţării în ultimele zile.