Meseriile din care poţi câştiga chiar şi 90.000 de euro pe an, dar de care toată lumea fuge

Unele dintre cele mai puțin dorite profesii pot aduce celor curajoși zeci de mii de euro anual, tocmai pentru că presupun riscuri, condiții dificile de muncă și sacrificii. Există câteva meserii "de evitat" pentru cei care își doresc un loc de muncă de birou, relaxat, dar care oferă câștiguri la care mulți visează.

În imaginația colectivă, un salariu mare pare întotdeauna asociat cu diplome prestigioase, cariere de birou sau funcții de conducere în sectoarele finanțelor, tehnologiei și consultanței.

Cu toate acestea, există meserii puțin recomandate de familii care oferă posibilitatea de a obține remunerații cu mult peste media națională, mai ales atunci când se fac față sacrificiilor personale, riscurilor sau condițiilor speciale de muncă, scrie businessonline.it, potrivit Mediafax.

Meseriile dificile, periculoase și nepopulare sunt tot mai bine plătite deoarece puțini oameni sunt dispuși să le practice, deși sunt esențiale pentru siguranță, energie și mediu.

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Meseriile care îți pot aduce 90.000 de euro pe an

Lista "meseriilor de evitat" cuprinde ocupații care, deși sunt adesea puțin apreciate din punct de vedere al prestigiului, pot garanta câștiguri neașteptate pentru cei dispuși să accepte condiții de muncă ieșite din comun.

Printre meseriile care pot genera astfel de venituri se numără:

Coșar industrial

Tehnician pe platforme petroliere

Sudor subacvatic

Tehnician de întreținere industrială

Specialist în dezinfestare și decontaminare

Șofer specializat în vehicule grele

Tehnician frigorist industrial

Tehnician pentru parcuri eoliene.

Coșarul industrial lucrează în condiții periculoase, la înălțime și temperaturi ridicate, iar experiența și specializarea îi pot aduce 60.000-90.000 de euro pe an.

Tehnicienii de pe platformele petroliere lucrează în ture de 12 ore, în condiții dificile și izolați de țărm, iar cei cu experiență pot ajunge la 90.000 de euro pe an datorită indemnizațiilor și sporurilor pentru condiții speciale.

Sudorii subacvatici, printre cei mai bine plătiți specialiști din industria grea, lucrează în condiții extreme, iar experiența le poate aduce venituri de 70.000 până la peste 100.000 de euro pe an.

Tehnicienii de întreținere și refrigerare industrială pot câștiga 60.000-80.000 de euro pe an, iar în marile companii veniturile pot depăși 90.000 de euro, datorită orelor suplimentare, deplasărilor și intervențiilor de urgență.

Specialiștii în dezinfestare și decontaminare, care lucrează cu azbest și substanțe periculoase, pot câștiga 70.000-90.000 de euro pe an, iar veniturile pot depăși 100.000 de euro pentru responsabilii de echipă și proiectele complexe.

Șoferii de vehicule grele pentru transporturi speciale pot câștiga peste 60.000 de euro pe an, iar cu specializări și indemnizații pot ajunge la aproximativ 90.000 de euro.

Tehnicienii eolieni offshore, care lucrează în condiții meteorologice extreme și pe perioade îndelungate departe de uscat, pot depăși și ei 90.000 de euro anual.