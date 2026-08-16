În plină vară, fântânile arteziene sunt locuri în care ne refugiem, în căutarea confortului și relaxării. Deseori sunt puncte de întâlnire, pentru că sunt amenajate în zone intens circulate. Iar pentru un nod turistic cum este Brașov, fântânile arteziene sunt fie motive de mândrie, fie puncte gri pe harta turistică, dacă nu sunt întreţinute corespunzător.

În Brașov, există 11 fântâni arteziene. Cea situată în imediata apropiere a Gării Centrale este oprită - era foarte greu de întreținut și ajunsese loc de întâlnire pentru oamenii străzii. La puțin peste trei kilometri distanță, ajungem chiar sub Tâmpa, în zona Valea Cetății.

Fântâna de lângă versantul de nord-est al Tâmpei are 25 de jeturi. Dintre ele abia dacă funcționează 12 jeturi și o duză mică cu apă sub presiune.

Reporter: Cum vi se pare că arată fântâna asta, arată bine sau nu neapărat?

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Femeie: Nu neapărat. Nici asfaltul nu e bine făcut, când plouă sar plăcile în sus și te stropești până în cap, deci nu îmi place.

Reporter: Pentru turiști care credeți că este prima impresie?

Femeie: Cred că este una proastă

"Mi se pare puțin cam limitat că ceva de genul ar putea să-ți schimbe părerea despre orașul nostru. Clar, se poate dezvolta mult mai mult, dar dacă asta e, cu asta ne mândrim", a spus un tânăr.

Ne mutăm spre centrul istoric al orașului. Fântâna de la Casa Armatei este cea mai veche din Brașov - din 1885. Are o înălțime de 2,5 m și a fost complet restaurată în 2007. În Parcul Central găsim cea mai nouă fântână. O apreciază chiar și turiștii veniți aici din Barcelona, orașul celebrei Font Magica.

"Îmi place cum țâșnește apa și că nu este constantă, se schimbă, ceea ce face să fie mai relaxant, nu monoton. Îmi place și muzica, un fel de jazz, este foarte relaxant, foarte calm", a spus turistul străin.

"E splendidă. În primul rând e modestă, dar e perfectă așa cum e. E plăcută. Eu fac niște imagini acum și le trimit la niște colegi în Italia, să vadă că Brașovul e un oraș european", a spus un domn.

Fântâna din parcul central al municipiului Brașov are o suprafață de 350 de mp și a fost recent reabilitată. Are instalație de sonorizare și instalație de iluminat pe timp de noapte. Spectacolul culorilor nu lipsește, însă, nici pe timpul zilei.

Încheiem în Piața Sfatului. E locul în care descoperim semnele perioadei industriale a Brașovului, de dinainte de 1989. Autoritățile caută soluții, prin arhitecți, să integreze mai bine celebra fântână arteziană în peisajul de burg medieval.

"Cea din Piața Sfatului, lucrăm și acolo la un concept, aici suntem într-un conflict cu arhitecții sau cu cei care au executat cu drepturi de autor acolo care spun că acea fântână nu trebuie să fie atinsă și trebuie să rămână așa. Sunt alții care spun că trebuie să fie fântână, dar să fie reconfigurată. Dar face parte din planul de modernizări și dotări referitor la această infrastructură", a declarat George Scripcaru, primar Brașov.

La acest moment, autoritățile din Brașov au în derulare trei contracte de reabilitare și întreținere a fântânilor arteziene. Valoarea totală a acestor contracte este de 1,5 milioane de lei.