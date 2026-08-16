Mii de dosare penale și confiscări uriașe în domeniul silvic, în doar 6 luni. Bilanțul Poliției în 2026

Autoritățile au deschis 5.351 de dosare penale și cercetează peste 1.200 de persoane pentru nereguli identificate în sectorul silvic în primele șase luni ale anului, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, relatează Agerpres.

Astfel, numărul infracţiunilor sesizate la nivelul instituţiei, în primele 6 luni ale anului curent, a crescut cu 7,5% (+370), respectiv 5.275 de infracţiuni, faţă de 4.905, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

"În primele 6 luni ale anului 2026, au fost desfăşurate 21.801 controale în fondul forestier naţional şi în locuri de depozitare/comercializare a materialului lemnos, în urma cărora poliţiştii au întocmit 5.351 de dosare penale. Poliţiştii au verificat 30.776 de obiective, dintre care 769 de exploatări forestiere, 293 de instalaţii de debitat, 796 de depozite, 160 de ocoale silvice şi 290 de târguri, pieţe şi oboare", arată sursa citată.

De asemenea, au fost oprite în trafic, pentru control, peste 27.000 de vehicule.

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În perioada menţionată, poliţiştii au confiscat 41.518 metri cubi de lemn fără documente legale, 139 de autovehicule, 136 de ferăstraie mecanice, precum şi alte bunuri.

"Poliţia Română acţionează permanent pentru prevenirea şi combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitării, prelucrării şi comercializării materialului lemnos", precizează comunicatul.