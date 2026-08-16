Reacţia NATO după drona doborâtă în Galaţi: "Pare să fie rusească"

Drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în județul Galați de două avioane de vânătoare F-18 spaniole "pare să fie rusească", a declarat duminică Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al comandamentului militar al NATO, citat de Reuters.

Reacţia NATO după drona doborâtâ în Galaţi: "Pare să fie rusească"

Alianța Nord-Atlantică a publicat și imagini surprinse în timpul misiunii de interceptare. "Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească", a declarat Martin O’Donnell.

Incidentul a avut loc după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian al României din direcția Republicii Moldova. Două avioane spaniole F-18, aflate în România în cadrul unei misiuni NATO de poliție aeriană, au fost ridicate de la sol și au interceptat aparatul de zbor.

Potrivit oficialului NATO, alianța rămâne în permanență în stare de alertă și este pregătită să răspundă oricărei amenințări la adresa spațiului aerian al statelor membre.

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Drona din Galați, filmată din avionul F-18

Comandamentul Aerian al NATO a publicat pe rețeaua X imagini surprinse în timpul misiunii de interceptare a dronei. "Două avioane de vânătoare spaniole F-18, aflate în misiune de apărare aeriană consolidată în România, au decolat în regim de urgență în această dimineață și au doborât o dronă deasupra spațiului aerian românesc", a transmis NATO, în mesajul care însoțește imaginile.

Filmarea surprinde drona din perspectiva sistemului de ochire al unuia dintre avioanele de luptă spaniole, înainte ca aparatul fără pilot să fie doborât. Resturile dronei sunt căutate în prezent în zona dintre localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

Drona doborâtă în România, a patra interceptată de la începutul războiului

Drona interceptată în județul Galați este a patra doborâtă de forțele române sau aliate după ce a pătruns în spațiul aerian al României de la începutul războiului din Ucraina. Primele trei drone au fost doborâte de piloți români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026, cu ajutorul avioanelor F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

În cazul incidentului din Galați, intervenția a fost realizată de avioanele F-18 spaniole dislocate în România pentru consolidarea apărării aeriene a flancului estic al NATO.

F-18 spaniole, dislocate la baza Mihail Kogălniceanu

Potrivit Comandamentului Aerian al NATO, avioanele F-18 fac parte dintr-un contingent mai amplu al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. La Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu sunt dislocate în total șapte avioane de luptă F-18, trei elicoptere NH-90 pentru operațiuni de combatere a dronelor și un avion de realimentare A400M. Contingentul spaniol este format din aproximativ 200 de militari.

NATO continuă să investigheze incidentul, iar identificarea exactă a dronei și stabilirea circumstanțelor în care aceasta a pătruns în spațiul aerian românesc urmează să fie clarificate.