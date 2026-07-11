Peste 5.300 de accidente de muncă şi 96 de morţi, în 2025. Bucureşti e pe primul loc

5.323 de oameni au suferit accidente la muncă în 2025, dintre care 96 dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. Numerele arată că au fost cu 11,4% mai puţini faţă de anul trecut. Statisticile au fost publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, potrivit Agerpres.

Sectoarele economiei naţionale în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost: Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor (515 de accidentaţi, reprezentând 9,7% din totalul accidentaţilor din economia naţională); Activitate nedeclarată (482 de accidentaţi, 9,1% din total); Transporturi terestre şi transporturi prin conducte (296 de accidentaţi, 5,6% din total); Construcţii de clădiri (277 de accidentaţi, 5,2% din total); Activităţi referitoare la sănătatea umană (259 de accidentaţi, 4,9% din total).

În ceea ce priveşte accidentele de muncă mortale, cele mai multe au fost înregistrate în Industria alimentară (9 accidentaţi mortal, reprezentând 9,4% din totalul accidentaţilor mortal din economia naţională), Construcţii de clădiri (9 accidentaţi mortal, reprezentând 9,4% din total), Agricultură, vânătoare şi servicii anexe (8 accidentaţi mortal, 8,3% din total), Silvicultură şi exploatare forestieră (8 accidentaţi mortal, 8,3% din total), Lucrări de geniu civil (8 accidentaţi mortal, 8,3% din total).

În ce judeţe s-au înregistrat cele mai multe accidentări

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Un număr mare de accidentaţi în muncă s-a înregistrat în municipiul Bucureşti (1.408 accidentaţi, reprezentând 26,4% din totalul accidentaţilor pe ţară) şi în judeţele Braşov (294 accidentaţi, 5,5% din total), Timiş (212 accidentaţi, 3,9% din total), Cluj (211 accidentaţi, 3,9% din total) şi Constanţa (190 accidentaţi, 3,5% din total).

Numărul cel mai mare de accidentaţi mortal în muncă a fost consemnat, în 2025, în judeţele Harghita (6 accidentaţi mortal, reprezentând 6,25% din totalul persoanelor accidentate mortal

pe ţară), Teleorman (6 accidentaţi mortal, 6,25% din total), Bihor (5 accidentaţi mortal, 5,2% din total), Cluj (5 accidentaţi mortal, 5,2% din total) şi Prahova (5 accidentaţi mortal, 5,2% din total).

Analiza accidentelor din punct de vedere al vârstei

Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-60 de ani au deţinut ponderea cea mai mare, de 30,5%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani, care au avut o pondere de 25,1% din totalul persoanelor accidentate în anul 2025. Persoanele din grupele de vârstă 50-60 de ani au avut şi procentul cel mai mare din totalul accidentaţilor mortal, de 32,3%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani, cu 21,9%.

Potrivit Ministerului Muncii, din analiza accidentelor de muncă în anul 2025, din punct de vedere al vechimii la locul de muncă al accidentaţilor, a rezultat faptul că 69,6% au fost persoane cu vechime de până la 5 ani, din care 39,5%, aveau o vechime la locul de muncă de până la 1 an, iar cei din grupa de vechime 5-10 ani au reprezentat 15,7% din totalul accidentaţilor.