O tânără de 19 ani din Mehedinţi a intrat cu maşina pe contrasens și a lovit frontal un alt autoturism, în care se aflau șoferul și doi pasageri.

Două personae, șoferița de 19 ani și pasagera din dreapta, au rămas încarcerate. Echipajele de descarcerare din Gorj și Mehedinți au intervenit și au reușit să extragă ambele victime.

În total, cinci persoane au fost implicate în accident, iar trei dintre ele au primit îngrijiri medicale la fața locului.