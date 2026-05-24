Un hoţ care a dat spargerea unei locuinţe din Târgu Jiu a fost prins de poliţişti. Bărbatul de 34 de ani a furat 400 de lei din casa respectivă şi apoi a fugit. Individul a fost însă identificat cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Maramureş a fost reţinut de poliţiştii din Târgu-Jiu după ce a furat bani şi bunuri din mai multe imobile. Totul a început după ce un tânăr de 21 de ani din Rovinari a sunat la 112 că cineva a pătruns în locuinţa sa.

A fost reţinut pentru 24 de ore pentru furt calificat în formă continuată

În acel moment, mai multe echipaje de poliţie şi jandarmi au început căutările. Totodată, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca să sară gardul imobilului. La un moment dat, acesta chiar s-a uitat la una dintre camerele de supraveghere. La scurt timp, în apropierea locului unde a avut loc furtul, poliţiştii au văzut un bărbat care încerca să sară gardul unui alt imobil.

Acesta avea asupra lui mai multe obiecte ciudate, mănuşi, cagule, şi un pistol de tip airsoft. Bărbatul a fost dus la audieri şi reţinut pentru 24 de ore pentru furt calificat în formă continuată.

