Video Momentul în care un urs intră într-un hotel din Poiana Braşov şi încearcă să deschidă uşile

Imagini incredibile vin astăzi din Poiana Braşov, unde un urs a intrat într-un hotel. Fără teamă. A apăsat o clanţă, a deschis o uşă, totul, în timp angajaţii sunau disperaţi la 112, unde ar fi aflat că astfel de situaţii nu sunt o urgenţă.

de Alex Prunean

la 24.05.2026 , 13:32
Totul s-a întâmplat seara, după ora 22, când cei mai mulți dintre turiști erau deja întorși la hotel. Ursul a intrat pe ușa laterală, iar în imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum, minute în șir, încearcă să treacă și de o a doua ușă, dotată însă cu un sistem de siguranță la deschidere. Ursul apasă pur și simplu pe clanță de mai multe ori, dar pentru că nu a reușit să treacă mai departe, a rupt-o și abia apoi a reușit să treacă și de acea ușă.

Pentru că este vorba, totuși, de un exemplar extrem de mare, angajații hotelului nu au vrut să se pună în pericol și să intervină, astfel că au sunat la 112. Operatorul le-a spus însă că prezența unui urs într-un hotel, chiar și plin de turiști, nu reprezintă o urgență. Li s-a sugerat totuși să ceară singuri ajutor direct la poliția din Poiana Brașov.

După lungi insistențe și foarte multe apeluri, în cele din urmă, la hotel a fost trimis un echipaj de jandarmi, dar angajații unității de cazare au fost nevoiți să stea de pază singuri întreaga noapte, pentru a se asigura că ursul nu se întoarce și nu pune în pericol turiștii. Reprezentanții din turism spun că astfel de situații afectează grav imaginea stațiunilor montane și chiar descurajează turiștii să se mai cazeze în astfel de stațiuni, pentru că nu s-ar simți în siguranță.

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

