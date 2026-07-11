Poveştile adopţiilor din anii 90 sunt drama adulţilor de astăzi. O femeie din Canada, adoptată din România, s-a trezit peste noapte fără identitate. A fost trimisă peste ocean cu numele unui copil care exista deja în ţară. A descoperit drama abia atunci când s-a întors în România să îşi cunoască familia. A rămas fără nume, fără trecut, dar şi fără viitor. Este blocată între ţări după ce nu mai poate să îşi reînoiască actele. Explicaţia: statul român şi autorităţile din Canada nu reuşesc să meargă pe firul poveştii ei. Între timp, femeia se luptă cu instituţiile pentru un răspuns care întârzie să apară.

"Cine sunt eu?", rosteşte Adriana.

Adopţiile din anii 90, drama adulţilor de astăzi

Ea este Adriana. Sau Roxana, aşa cum s-a ştiut o viaţă întreagă. Povestea ei se scrie între două ţări şi e învăluită în incertitudine. A trăit 33 de ani în Canada. Ştia că a fost adoptată din România. În 2023 a vrut să îşi cunoască rădăcinile, iar un an mai târziu s-a întors in ţara unde se născuse. A postat un mesaj pe un grup de Facebook ca să ajungă la familia biologică, dar în loc să prindă rădăcini, s-a trezit suspendată, între două lumi.

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"Am aflat prin intermendiul acestui grup că am fost trimisă în Canada cu identitatea unei alte persoane. Am fost Roxana Pamela toată viaţa mea şi am aflat în noiembrie 2023 că România are o altă Roxana Pamela. Adopţia a fost anulată, că autorităţile din Quebec au fost informate despre acest lucru şi au uitat să îmi spună. Roxana legală a început procesul de a-şi obţine identitatea. Eu nu am fost în instanţă pentru că nu am fost anunţată de autorităţile din provincia mea că a fost o audiere. Mi-am pierdut identitatea de la sine.", mărturiseşte Adriana.

Adriana a trăit 33 de ani în Canada şi ştia că a fost adoptată din România

Povestea femeii începe în anul 1991, pe vremea când adopţiile erau afaceri. Copiii erau doar o marfă vândută ca la piaţă între o agenţie şi un intermediar. O fetiţă pe nume Roxana trebuia să ajungă în Canada. Cu două ore înainte de zborul mamei adoptive către România, părinţii copilei s-au răzgândit. Cei care operau tranzacţia s-au reorientat rapid. Au găsit o altă fetiţă, pe Adriana. Avocatul a primit 5.000 de dolari, iar familia 1.000 pentru puiul de om. Au făcut pe repede înainte acte noi. Schimbul de identitate s-a făcut din pix, iar secretul a fost pecetluit cu o ştampilă pe un paşaport, până recent.

Cu două ore înainte de zborul mamei adoptive către România, părinţii copilei s-au răzgândit. În locul ei a fost trimisă Adriana

"Mi-am cunoscut mătuşa, o parte dintre verişori şi fratele meu.", precizează Adriana.

"Emoţionant şi frumos în acelaşi timp. Eu ştiam că am o soră, am crescut cu ideea asta, de când eram mic mi se spunea că am o soră şi că a fost vândută în America.", spune Ştefan, fratele Adrianei.

Adriana şi-a luat fiica şi s-a întors în România ca să afle cine e. Femeia spune că răspunsurile întârzie să apară. În tot acest timp, este blocată între două lumi.

"Am fost la Poliţia Sectorului 1 ca să sesizez acest caz, am vorbit cu Avocatul Poporului, unde am obţinut puţină susţinere, am luat legătura cu spitalul în care m-am născut. Mai sunt şase luni până când paşaportul meu va expira, ceea ce înseamnă că nu este un document valabil de călătorie. Mai mult, trebuie să fiu aici că mă lupt pentru cazul meu în instanţă şi trebuie să fiu pe pământ românesc ca să fiu eligiblă pentru un buletin. Şi am nevoie de buletin ca să îmi fac un paşaport românesc ca să aplic pentru schimbarea actelor în Canada.", mărturiseşte femeia.

Femeia: "Am fost Roxana Pamela toată viaţa mea şi am aflat în 2023 că România are o altă Roxana Pamela"

Între birocraţie şi întrebări, rămâne povestea unei femei a nimănui.

"E lipsit de umanitate să îţi fie spus constant că nu eşti suficient de româncă ca să ai parte de serviciile de aici, nici suficient de canadiacă ca să ai parte de serviciile de acolo. Eşti problema nimănui. Mama mea a murit în urmă cu 20 de ani şi cu ea a luat multe dintre secrete.", menţioneză Adriana.

Adopţiile din perioadă comunistă, dar şi primii ani din democraţie, au fost învăluiite în mister. Estimările vorbesc despre aproximativ 30.000 de copii români adoptați în intervalul 1990- 2004. Nimeni nu ştie câţi micuţi au plecat din ţară înainte de 94. România nu avea un sistem de monitorizare a adopțiilor.