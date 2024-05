"Mă consider nevinovat"- este prima reacţie a lui Florian Coldea după ce DNA l-a pus sub acuzare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Fostul adjunct al SRI, supranumit Dumnezeu în interceptări, susţine că va colabora cu anchetatorii. De cealaltă parte, în ordonanţa procurorilor sunt acuzaţii extrem de grave. În zeci de pagini se vorbeşte despre şantaj, constrângeri şi influenţarea judecătorilor în stabilirea sentinţelor. Toate exercitate de generalii Coldea şi Dumbravă, pe care denunţătorul îi descrie ca pe o grupare de cămătari.

Cătălin Hideg, denunţătorul: Îţi spuneau eşti băiat deştept, eşti un român de succes, dar avem o problemă: vrem şi noi ceva din business-ul tau. Ca un cămătar.

Declaraţia a venit după încă aproape o zi, într-un comunicat de presă trimis prin avocaţi.

Răspunsul lui Coldea

Florian Coldea începe prin a sublinia că a fost pus sub acuzare de procurorii anticorupţie în urma unui denunţ făcut de un om de afaceri condamnat în primă instanţă - o formulare într-un puternic contrast cu restul comunicatului în care vorbeşte despre corectitudinea de care a dat dovadă atât în timpul mandatului, cât şi în viaţa privată.

"Mă consider nevinovat pentru faptele de care am fost acuzat. Am respectat întotdeauna spiritul şi litera legii (...) având convingerea fermă că nimeni nu este mai presus de lege", a declarat Florian Coldea.

Procurorii, care au numeroase interceptări în acest caz, susţin contrariul. Fostul număr 2 din SRI şi fostul şef al direcţiei juridice, generalul Dumitru Dumbravă, susţineau că pot influenţa judecătorii să îi dea o pedeapsă cu suspendare omului de afaceri Cătălin Hideg, în schimbul sumei de 700 de mii de euro.

Operaţiunea "optimizare judiciară"

Procesul, spun procurorii, era numit de gruparea lui Coldea "optimizare judiciară".

În momentul în care nu a mai reuşit să plătească, avocatul Trăilă, spun procurorii, a început cu acte de santaj şi "constrângere psihică prin punerea acestuia în situația de a alege între a suporta posibile repercusiuni din partea unor persoane cu privire la care se pretindea că ar controla actul de justiție".

Cătălin Hideg, denunţătorul: Îmi spuneau continuu "plăteşte mai repede restul de bani pentru că şeful mare, FC-ul, e foarte supărat pe tine".

Denunţătorul spune că nu e singurul care a avut de suferit în urma planurilor puse la cale de cuplul Coldea-Dumbravă.

Cătălin Hideg, denunţătorul: Eu zic că sunt mii de români care au fost distruşi. Am această informaţie că SRI a avut de la ICCJ semnate 4 milioane de mandate ascultare pe siguranţă naţională. Eu nu cred că ascultau femeia mea de serviciu, au ascultat oameni importanţi, politicieni.

Despre dosar a vorbit şi premierul

"Mă bucur că în perioada mea de prim-ministru justiția funcționează și constatam o oarecare normalitate: nu mai vedem girofarurile din timpul nopții, oameni luați noaptea când pot fi chemați omenește, la prânz, nu se ține cont de culoarea politică", a declarat Marcel Ciolacu.

Potrivit unor surse, suspecţii nu vor contesta măsura controlului judiciar şi au început demersurile pentru plata cauţiunii. Generaliii Coldea şi Dumbravă, avocatul Trăilă şi Dan Tocaci au de plătit în total un milion 650 de mii de lei.

