În ajunul sărbătorii de Sfântul Ilie, tradițiile românești au adunat din nou sute de vizitatori la Târgul organizat la Muzeul Național al Țăranului Român. Meșteșugarii au readus în prim-plan meserii vechi, iar obiectele lucrate manual și produsele autentice au fost printre cele mai căutate. Iar în ţară, lăcaşurile de cult s-au umplut de sute de enoriaşi veniţi să-l sărbătorească prin credinţă şi rugăciune.

Lucrurile făcute cu răbdare și migală au rămas în topul preferinţelor. La Târgul de Sfântul Ilie, fiecare stand a spus o poveste şi fiecare obiect a purtat amprenta celui care l-a creat.

"De la anticari un tablou și un tablou. Sunt de lăudat. Sunt şi produse culinare de toate tipurile".

"Tinerii din ziua de azi sunt mult mai deschiși către diferite tipuri de artă", spun tinerii.

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De la ceramică pictată manual și mobilier tradițional, până la lăzi de zestre, toate au fost realizate prin tehnici păstrate din generaţie în generaţie. Unele obiecte au avut nevoie de câteva zile de lucru, iar altele... săptămâni sau chiar luni.

De la târg nu au lipsit băuturile şi preparatele artizanale

Băutura verii? Socata. Rețeta este mai simplă decât pare: flori de soc lăsate la uscat timp de 2-4 zile, apă, lămâie și o cantitate mică de zahăr. Se servește neapărat rece, iar la final se adaugă câteva frunze de mentă pentru un plus de prospețime.

Cei care au trecut pragul târgului au găsit produse pentru toate buzunarele. O brățară din cupru lucrată manual a fost vândută cu 50 de lei, iar preţul pentru cănile de ceramică pictată au variat între 60 și 120 de lei.

Ajun de sărbătoare a fost şi la Mănăstirea Sfântul Ilie de la Bocșa Vasiova, acolo unde curtea lăcaşului de cult s-a umplut seara trecută de sute de enoriaşi veniţi din toată ţara.

"Este o tradiție la Bocșa Vasiova la mănăstire, să vină oameni din diferite zone ale țării, și înnoptează aici. Noi avem și corturi, se montează și corturi pentru doritori că să poată să rămână și peste noapte", spune Mirel Pascu, primar.

Legenda locului pornește de la o poveste care a făcut ca prin minune un miner orb să-şi recăpete vederea după ce şi-a udat faţa cu apa unui izvor situat într-o pădure din apropierea localităţii Bocşa.

"Ne-am bucurat și în acest an să vedem aici foarte mulți credincioși veniți de departe. Pentru că iată mănăstirea Vasiova este un reper și un punct de atracție în sfera spirituală pentru foarte mulți care caută liniștea și pacea sufletească", spune PS Lucian, episcopul Caransebeşului.

În fiecare an, pe data de 20 iulie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, iar în bisericile din toată țara au loc slujbe speciale, unde credincioșii se adună pentru a se ruga și a aduce mulțumire.