Un băieţel de doi ani se zbate între viaţă şi moarte după ce a fost sfâşiat de câinele unor rude. Mama lui a încercat să-l scape, dar nu a reuşit. Câinele, extrem de periculos, din rasa Amstaff, s-a năpustit asupra copilului. Rănile provocate sunt extrem de grave. Atât proprietarii animalului, cât şi părinţii copilului sunt acum anchetaţi.

Băieţelul de doi ani era împreună cu mama lui. Au intrat în curtea unor rude, cum o făceau în fiecare după-amiază, ca să mănânce împreună. Trei câini extrem de periculoşi din rasa Amstaff erau liberi. Fără nicio explicaţie, unul dintre ei l-a atacat pe micuţ. Ţipetele disperate ale mamei nu au reuşit să îndepărteze animalul.

Ce spun martorii

"Până s-a dus, până a coborât, câinele s-a înfipt. şi l-a învârtit în curte. Păcat, era un copil, o năzbâtie de copil. Ea stă la Buzău cu băiatul şi a venit special aici"

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"Era un copil întins pe bordură. Plin de sânge, şi maică-sa la fel, era dărâmată pe trotuar. A zis că moare şi ea dacă îi moare copilul", spun martorii.

Mama a sunat la urgenţe. Un voluntar l-a ajutat primul pe băieţel.

"Am primit o alertă prin intermediul programului "Există un Erou". Am găsit copilul muşcat în jurul gâtului, feţei, capului, într-o stare de inconsţienţă, foarte grav. Din câte am înţeles nu ar fi fost singurul câine, erau vreo trei", spune Marius Neculai, voluntar.

Micuţul se zbate între viaţă şi moarte

Copilul a fost dus direct în sala de operaţii, la spitalul Grigore Alexandrescu. Medicii, obişnuiţi cu tot felul de cazuri grave, au fost şocaţi când au văzut rănile micuţului. Vecinii spun că animalele sunt extrem de agresive. Părinţii şi proprietarul câinilor sunt cercetaţi acum de anchetatori.

"Vecinii povestesc că în această curte proprietarul creștea mai mulți câini din rasa Amstaff. Oamenii spun că ar fi făcut o afacere din asta după ce ar fi văzut şi pui în locuinţa individului. Curtea este foarte aproape de o școală, iar pe gard este o plăcuţă care avertizează că în interior sunt câini periculoși", menţionează Ana Grigore, reporter Observator.

Ce se ştie despre rasa Amstaff

Rasa Amstaff este inclusă în categoria câinilor periculoși. Animalele trebuie înregistrate la Asociația Chinologică Română și declarate la secția de poliţie. Nu au voie pe stradă fără lesă sau botniţă.

De câte ori trec copiii cu părinţii după şcoală, latră, împing în gardul de tablă şi copiii înspăimântați. Ce s-ar întâmpla dacă ar scăpa un câine?

Astfel de tragedii s-au tot întâmplat.

În urmă cu o lună, un băieţel de patru ani din Buzău a fost omorât de un câine ciobanesc după ce s-a strecurat în curtea vecinilor.

Cel mai răsunător caz rămâne cel al lui Ionuţ, copilul ucis de maidanezi în parcul Tei din Capitală, în 2013.