Un copil de 2 ani și 4 luni a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost muşcat de câinele din rasa Amstaff al verişorului său, în Capitală. Băiatul era împreună cu mama lui, iar cei doi au intrat în curte, fără să ştie că rudele nu sunt acasă.

Copilul muşcat de câine este în stare extrem de gravă. Imediat după incident a fost transportat de urgență la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, pentru operaţie. Medicii sunt însă rezervați pentru că rănile sunt extrem de grave. Are plăgi atât la nivelul gâtului cât și în zona scalpului, provocate de mușcăturile câinelui.

Potrivit primelor informații, copilul ar fi venit împreună cu mama lui în vizită la rude, însă proprietarii nu ar fi fost acasă. În schimb, în curte erau trei câini din rasa Amstaff care ar fi fost lăsați liberi.

Unul dintre câini s-ar fi năpustit asupra copilului și l-a atacat. Un trecător a intervenit de urgență și a acordat primul ajutor, până când echipajele medicale au ajuns la fața locului. Polițiștii încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat mai exact. Au deschis și o anchetă și vor stabili cine se face vinovat.