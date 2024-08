"Adormirea Maicii Domnului" a fost o sărbătoare încărcată de speranţă şi rugăciune pentru miile de credincioşi veniţi la mănăstirea Nicula . Azi-noapte, sub cerul liber, inimile lor s-au unit în rugăciune la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Iar azi, pelerinii s-au pregătit de lungul drum spre casă.

Prohodul Maicii Domnului a fost cântat de zece mii de oameni pe dealul de la Mănăstirea Nicula. Slujba a continuat cu ore de rugăciune. Punctul culminant al întregului pelerinaj are loc chiar în aceste momente. Icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de preoţi din biserica şi pusă aici pe altarul de vară în faţa zecilor de mii de pelerini, care se închina la ea şi ţin în mană lumânări aprinse. Cunoscută printre credincioşi pentru puterile ei tămăduitoare, icoana de la Mănăstirea Nicula aduce aici, an de an, oameni din toate colţurile ţării. Printre ei şi Alina, care a străbătut sute de kilometri, tocmai de la Bucureşti, cu o singură dorinţă în suflet.

Întregul judeţ se află sub cod galben de caniculă, dar mulţi pelerini au ales să parcurgă drumul pe jos

Chiar dacă întregul judeţ se află sub cod galben de caniculă, mulţi pelerini au ales să parcurgă drumul pe jos. Cum este şi Matei, care la cei 9 ani ai lui, a venit pentru prima dată la mânăstire la pas. "A fost foarte fain si unele momente au fost si grele pentru ca am avut niste dealuri de urcat", a declarat Matei. "Greu reuşeşti în tumultul zilei să ai direct semnal cu cel de sus. Dacă 4 zile de la ora 4 până la ora 10-11 seara, eşti în conexiune directă, cred că îţi alimentezi inima încă un an", a declarat Doina. Ziua a început tot în rugăciune.

La 5 dimineaţa a început Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă specială ţinută de mitropolitul Clujului. La finalul slujbei, oamenii au pornit spre case, unii tot pe jos, aşa cum au şi venit. Nu înainte de a primi apă şi mâncare de la călugării mănăstirii pentru a face faţă drumului lung.

