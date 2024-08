Prohodul Maicii Domnului a fost cântat de mii de credincioşi la Mănăstirea Nicula.

Icoana Fecioarei Maria a fost scoasă de preoţi din biserică şi pusă pe altarul de vară în faţa zecilor de mii de pelerini, care se închină la ea şi ţin în mână lumânări aprinse. Vestea minunilor petrecute la Mănăstirea Nicula a ajuns departe, unii credincioşi venind chiar şi de la sute de kilometri distanţă. Alina a venit tocmai de la Bucureşti pentru a se ruga în lăcaşul sfânt.

"Îmi doresc să nu fie război în ţara mea, îmi doresc să fie pace", ne spune ea.

Canicula nu a oprit pelerinii

Deşi întregul judeţ se află sub cod galben de caniculă, credinţa le-a dat putere credincioşilor să ducă până la capăt acest pelerinaj. Unii au avut de parcurs pe jos chiar şi trei zile. Matei are 9 ani şi a venit pentru prima data la mănăstire la pas. "Am venit din Şmleu. A fost foarte fain si unele momente au fost si grele pentru ca am avut niste dealuri de urcat", spune Matei

La pelerinajul organizat la Basilica Adormirea Maicii Domnului din Cacica, judeţul Suceava, mii de pelerini catolici au asistat la o procesiune cu lumânări în jurul lăcaşului de cult. Oamenii şi-au instalat corturile în zona special amenajată pentru campare, unde rostesc rugăciuni pentru îndeplinirea dorinţelor.

Astăzi, în zi de mare sărbătoare, sute de mii de credincioşi vor participa la slujba deosebită, ţinută în toate bisericile din ţară.

