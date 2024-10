Video Pelerinajul Sfintei Parascheva. Ce își dorește Gabriela, o tânără din Ucraina, care a așteptat 12 ore să se închine la moaștele Cuvioasei

Încă o noapte lungă de pelerinaj la Iași, unde peste 50.000 de credincioşi au așteptat mai bine de 12 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Weekendul a fost mai aglomerat ca niciodată, însă în sprijinul pelerinilor a fost Gruparea mobilă de Jandarmi din Bacău, care are grijă an de an de buna desfășurare a evenimentului.