O pagină importantă din istoria transportului public bucureștean se încheie în aceste zile. După mai bine de jumătate de secol în care au transportat milioane de călători, tramvaiele cehoslovace Tatra T4R sunt retrase definitiv din circulație. Mâine vor opri pentru ultima dată în câteva dintre stațiile pe care le-au străbătut vreme de 53 de ani. Cu o zi înainte de a se retrage la depou, zeci de copii au venit să le admire, să urce la bord și să le afle povestea.

Era 1973 când primele tramvaie Tatra T4R, R vine de la România, intrau în circulaţie în Bucureşti. Cele 130 de vagoane importate până în 1975 au devenit, în timp, imaginea tramvaiului bucureştean. Vopsite în roşu, erau moderne pentru acele vremuri. Față de vechile tramvaie V56 sau V58 fabricate în România, Tatra ofereau un mers mai lin, accelerație mai bună și un nivel de confort superior pentru călători. Pentru cei care au copilărit în anii '80 şi '90, zgomotul inconfundabil al garniturilor cuplate sau a trenurilor solo, salonul înghesuit şi trepidaţiile de la fiecare îmbinare a şinelor sunt o amintire nepreţuită. Tramvaiele Tatra au depășit cu mult durata de viață pentru care au fost proiectate şi au devenit printre cele mai longevive vehicule de transport din Bucureşti.

Sunt o parte din istoria Bucureștiului

Pentru unii sunt doar niște tramvaie vechi. Pentru alții, sunt o parte din istoria Bucureștiului. Tramvaiele Tatra, care au circulat pe șinele Capitalei timp de peste 50 de ani, se retrag, iar odată cu ele dispare și un simbol al orașului. În 2025, doar 8 tramvaie Tatra mai circulau prin Bucureşti. Anul acesta, numărul lor s-a redus la patru. Mâine, unul singur va mai face, simbolic, legătura între Depoul Militari şi Gara Basarab, pe traseul liniei 35. "Îmi pare rău pentru ele. Din '93 până în 2001 am lucrat la ele ca lăcătuş mecanic. Din 2001 sunt în traseu până acum. A scos generaţia pe taică-miu la pensie dacă mai dura încă 6-7 ani îl scotea şi pe fi-su. Asta este, acum avem tramvaie noi, cu aer condiţionat", a declarat Aurelian Hârşu, vatman.

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"Am constatat atâta pasiune pentru tramvaie din partea copiilor, tinerilor. Au venit copii, tineri, pasionați din europa, din Germania weekendul trecut, weekend ul acesta avem reprezentanți din Ungaria, Anglia. Suntem în centrul atenției tuturor", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB. Reprezentanţii STB promit că o parte dintre tramvaiele retrase din circulaţie vor fi conservate în patrimoniul STB, urmând să fie transformate în piese de muzeu care vor fi scoase pe şine la evenimente speciale dedicate istoriei transportului public.