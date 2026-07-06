Fraudă la Bac. Cum funcționa rețeaua care vindea rezolvările subiectelor în timpul examenului

Cele cinci persoane, acuzate că ar fi divulgat informații nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, au fost plasate sub control judiciar. Inculpații sunt suspectați că ar fi creat o reţea, încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat şi apoi distribuite unor candidaţi de la care se percepeau bani. Potrivit anchetatorilor, la fiecare sesiune a examenului, zeci de candidaţi obţineau astfel rezolvările.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba informează, luni că procurorul de caz din cadrul instituţiei a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de cei cinci inculpaţi, aflaţi în stare de reţinere, precum şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

Potrivit sursei citate, dosarul vizează divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, printr-o reţea de persoane, începând din anul 2023.

„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2023–2026, cei 5 inculpaţi au creat şi consolidat o reţea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidaţi, la fiecare sesiune organizată în vederea susţinerii examenelor, pentru obţinerea unor sume de bani”, precizează sursa citată.

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Potrivit anchetatorilor, unii candidaţi filmau subiectele în sălile de examen şi le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanţă, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane, iar inculpaţii le transmiteau unor persoane care dictau răspunsurile candidaţilor aflaţi în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască ascunsă.

„Sumele de bani obţinute de la candidaţii promovaţi erau împărţite între toţi cei implicaţi, în funcţie de rolul fiecăruia în acest angrenaj”, arată anchetatorii.

Pe durata controlului judiciar, fiecare inculpat trebuie să respecte anumite obligaţii, cum ar fi să nu ia legătura cu ceilalţi inculpaţi ori cu alţi participanţi la activitatea infracţională de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, săvârşite în scopul fraudării examenelor. De asemenea celor cinci inculpaţi li s-a atras atenţia că, în cazul încălcării cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.