Tânăr de 18 ani, mort după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit de un utilaj parcat, pe Valea Doftanei

Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs pe Valea Doftanei, după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit de un utilaj staționat pe marginea drumului. Trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit luni dimineață de echipele de intervenție, mobilizate în urma unui apel la 112, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările tragediei și legalitatea lucrărilor desfășurate în zonă.

"Azi-noapte, la ora 4:02, am fost alertați prin 112 că o persoană este dispărută cu ATV-ul pe Valea Doftanei. Am trimis o mașină de intervenție cu 3 salvatori montani, pentru a participa la căutări, alături de ISU, Poliție și localnici", se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Conform sursei citate, persoana dispărută a fost găsită decedată, în condițiile în care ATV-ul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un utilaj staționat în zonă.

Victima este un turist de 18 ani din București, arată Salvamont.

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În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, Laura Antimiu.

Ulterior, IPJ a comunicat faptul că se fac verificări și cu privire la prezența utilajului respectiv în zonă și la respectarea prevederilor legale în cazul lucrărilor pe acel sector de drum.

"Din verificările preliminare efectuate la fața locului a reieșit faptul că, în intervalul orar 04:00-08:45, un bărbat, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 102I, din direcția Săcele către Valea Doftanei, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un utilaj destinat executării unor lucrări, aflat staționat pe partea dreaptă a carosabilului. Din nefericire, în urma impactului, conducătorul motociclului a decedat la fața locului. În urma verificărilor preliminare, polițiștii au constatat că, în zona producerii accidentului, se desfășurau lucrări de reabilitare și modernizare a DJ 102I, pentru care fusese emis un aviz de principiu. În cadrul cercetărilor vor fi verificate toate aspectele privind modul de desfășurare a lucrărilor și respectarea prevederilor legale incidente. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și efectuarea de lucrări neautorizate", a transmis IPJ.