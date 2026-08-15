Cel mai bun bulz se găşeşte zilele acestea la Braşov, unde are loc un festival dedicat acestui preparat atât de iubit de români. Acolo pot mânca, dar pot şi învăţa cum se pregăteşte un bulz adevărat, care să îmbine perfect toate ingredientele.

Gurmanzii au toate motivele să-și planifice un weekend la Râşnov. Acolo au găsit bulzul perfect: care nu se destramă şi combină iuțeala brânzei de burduf cu aroma dată de fum și savoarea unei smântâne proaspete.

Totul porneşte de la calitatea ingredientelor. "Cel mai bun mălai, cea mai bună brânză şi atunci iese calitate. Neapărat de oaie, pentru că este cea mai bună. Să fie mămăliga, nici prea caldă, nici prea rece. Brânza să fie de foarte bună calitate, altfel nu se întinde, nu iese nici bună".

"Cel mai bun bulz este bulzul din oaie, care întotdeauna s-a făcut în zona montană. Brânza de burduf este este caşul de oaie lăsat la dospit o săptămână, zece zile, în zona de munte, unde aerul este foarte rece, la temperatura fixă", a declarat Gabriel Popa, organizator.

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Reţeta bulzului perfect

Reţeta bulzului perfect: mămăligă din mălai de moară, brânză de burduf, se frământă toată compoziţia astfel încât să nu se desfacă pe grătar. "Şi apoi se serveşte călduţ. Aici îl lăsăm 5-10 minute, pe fiecare parte. Se serveşte cu smântână deasupra", spune un chef.

O porție de bulz cu dichis costă 35 de lei. Iar lista deliciilor include pastramă la grătar și cam orice se poate prepara din laptele și carnea de la o stână.