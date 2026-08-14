O hală din Chitila, făcută scrum noaptea trecută. Anchetatorii nu au aflat încă de la ce a pornit incendiul

S-a dat alarma, noaptea trecută, în mai multe sectoare ale Capitalei, după ce o hală din zona Chitila s-a făcut scrum într-un incediu cu flăcări până la cer. Fumul înecăcios a trezit oamenii înaintea mesajului Ro-alert. Hala era plină de materiale inflamabile, iar pagubele sunt atât de mari, încât pompierii nu au reușit, deocamdată, să stabilească de la ce a pornit focul.

Ora 2 dimineața. Localnicii de la marginea Bucureştiului, pe drumul spre Chitila se trezesc buimaci din somn: urlă sirenele pompierilor, se aud bubuituri, o hală arde şi fumul înnecăcios acoperă cerul. Câteva minute mai târziu, un mesaj RO-Alert dă alarma în mai multe sectoare din București.

În hală erau depozitate piese auto şi bărci. 500 de metri pătraţi s-au făcut scrum în câteva minute.

Alertați de pompieri și de teamă că focul s-ar putea extinde, oamenii au ieșit, cu mic cu mare, din case şi au urmărit chinul salvatorilor.

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"Un aspect ce a impus dificultate în gestionarea intervenţiei a fost atât accesul către hală ce s-a realizat pe străzi înguste cu maşini parcate, dar şi faptul că hala a fost dispusă în formă de 'V', având pe ambele laturi cale ferată", a declarat Ştefan Eduard, ISU Bucureşti-Ilfov

"Am auzit gălăgie de acasă şi am venit să văd. Am văzut flăcările, le-am văzut de acasă, de pe terasă, şi am venit aici. S-au auzit multe explozii", a declarat un locuitor din zonă.

În zori, norul dens de fum de deasupra Chitilei se vedea până şi din cartierul Drumul Taberei. La lumina zilei, proprietarii halei au venit la fața locului pentru a evalua pagubele.

La mai bine de 12 ore de când a izbucnit focul, care azi noapte i-a asfixiat pe locuitorii din nord-vestul Capitalei, pompierii şi poliţiştii sunt încă aici. Încearcă să afle de la ce a pornit incendiul. O misiune deloc uşoară, având în vedere că flăcările au mistuit complet întreaga clădire şi odată cu ea şi urmele care i-ar fi putut ajuta pe anchetatori să descopere cauza.

Pagubele sunt uriaşe, dar, din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.