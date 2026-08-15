Azi e Sfânta Maria Mare si tot azi sarbatorim Ziua Mariei. Anul acesta, spectacolul va fi nu doar pe mare, ci și în aer. Deasupra litoralului vor putea fi admirate avioane și elicoptere militare, dar și aeronave civile.

Este ziua în care Constanța devine scena celui mai mare spectacol al verii. În larg, militarii se pregătesc pentru demonstrațiile care vor începe la ora 10. Sunt 50 de nave și ambarcațiuni care vor participa la evenimente, alături de 15 aeronave militare și civile.

Peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la exercițiile pregătite special pentru această zi. Vor fi demonstrații de luptă împotriva unor amenințări aeriene și submarine, operațiuni de căutare și salvare, dar și intervenții pentru combaterea migrației ilegale.

Pe uscat turiștii se vor putea bucura și de jocurile marinărești, iar seara se va încheia cu tradiționala retragere, cu torțe a marinarilor. Așadar, în următoarele ore, toate privirile vor fi ațintite pe uscat, pe mare și pe cer aici la Constanța.

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Iar mii de turiști și constanțeni sunt așteptați să vină aici, pe faleza Cazinoului. Deja oamenii au început să vină ca să prindă un loc cât mai aproape de mare, însă dimineața a început spectaculos cu un recital Madrigal la răsărit.

"Îmi place foarte mult. M-am trezit la 4 dimineaţa special ca să vin să urmăresc acest concert. Este prima oară". "Foarte frumos, foarte bucuroasă sunt că am venit cu nepoata mea de la Iaşi. Da, cu mare amintire rămân". "La răsărit este pentru prima dată, de anul trecut îmi doresc. Foarte frumos", spun oamenii.

Manifestările de Ziua Marinei

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au anunţat că manifestările de Ziua Marinei debutează, sâmbătă, la ora 10.00, şi vor avea loc pe faleza din faţa clădirii Comandamentului Flotei, dar şi pe mare. Mii de persoane sunt aşteptate să urmărească exerciţiile militare care vor fi prezentate cu acest prilej.

La acest eveniment vor lua parte peste 3500 de militari români şi străini. De asemenea, la secvenţele de instruire de pe mare şi din zona costieră, vor participa, în total, peste 50 de nave şi ambarcaţiuni, 15 aeronave militare şi civile, două transportoare amfibii blindate şi cinci piese de artilerie, au arătat aceştia.

Forţele Navale Române vor conduce exerciţiul dedicat Zilei Marinei Române şi vor lua parte la acesta cu 42 de nave şi ambarcaţiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval şi două transportoare amfibii blindate.

La ediţia din acest an, vor participa, în premieră, corveta "Contraamiral August Roman" - 261 şi vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", recent intrate în serviciul Forţelor Navale Române. Printre navele care se vor afla în dispozitivul de pe mare se numără fregata "Mărăşeşti" - 111, fregata "Regele Ferdinand" - 221, fregata "Regina Maria" - 222, corveta 265 "Contraamiral Horia Macellariu", nava purtătoare de rachete 190 "Lăstunul", nava maritimă pentru scafandri "Grigore Antipa", vânătorul de mine M 270 "Sublocotenent Ion Ghiculescu" şi dragorul maritim 30 "Sublocotenent Alexandru Axente".

De asemenea, la acest exerciţiu vor participa patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare şi o navă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Componenta aeriană naţională a exerciţiului va fi completată cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon şi o aeronavă C 27-J Spartan ale Forţelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi cinci avioane ale Aeroclubului României.

Reprezentanţii Forţelor Navale Române au precizat că forţele armate străine vor fi reprezentate de două nave ale Forţelor Navale ale Turciei, o fregată şi o corvetă, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei, o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei, două avioane F-18 Hornet ale Forţelor Aeriene Spaniole din Poliţia Aeriană Întărită a NATO şi avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 al Marinei Militare Franceze.

Ilie Bolojan va fi prezent

Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o "poartă de apă" realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta "Contraamiral August Roman" - 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului.

De asemenea, exerciţiul va cuprinde secvenţe de luptă antimină, respingere a atacului aviaţiei inamice, căutare şi atac asupra submarinului inamic, respingere a unui desant maritim, combatere a migraţiei ilegale şi căutare şi salvare pe mare.

Premierul Ilie Bolojan şi-a anunţat participarea la aceste manifestări. Preşedintele Nicuşor Dan nu are program public sâmbătă, ceea ce înseamnă că pentru al doilea an consecutiv nu va participa la ceremoniile de la Constanţa.