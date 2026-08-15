Primele trenuri electrice cumpărate din Polonia au intrat, în sfârşit, în circulaţie. Momentul vine după luni de aşteptare, în care garniturile nou-nouţe au stat în depouri, blocate de lipsa unor centre de mentenanţă. E prima investiţie în trenuri Regio din ultimii 30 de ani.

Pentru călători, a fost primul contact cu noua generaţie de trenuri regionale. Iar verdictul nu s-a lăsat mult aşteptat.

"Alt confort, aer plăcut, alt aspect faţă de celelalte. Este foarte frumos. Şi condiţiile sunt foarte bune", spun călătorii.

Pentru călători, condiţiile cele mai bune se văd chiar de aici, din interior, avem climatizare, avem wifi şi loc special pentru biciclete. Dacă vrei să-ţi iei bicicleta după tine, nu trebuie să-i mai cauţi loc. Avem într-un singur tren 16 locuri special dedicate.

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Cele 62 de rame electrice ar trebui să schimbe imaginea dezastruoasă a transportului regional din România.

Investiție de 3 miliarde de lei

"S-au preluat primele 5, şi după ce s-a deblocat acest blocaj se vor prelua în fiecare zi. Au început să fie puse în circulaţie astăzi pe rutele Bucureşti-Braşov, Bucureşti-Constanţa. Imaginaţi-vă că sunt trenuri venite din luna februarie, care până acum nu au deservit călătorii din România, erau decolorate de soare", a declarat Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor.

Garniturile sunt noi, însă ele vor circula pe o reţea care numai nouă nu e.

"70% din rețea este scadentă la reparație capitală. Dacă nu am investit zeci de ani în material rulant modernizat și nou și nu am investit în reparația și în realizarea de noi linii sau modernizarea din temelii, refacerea din temelii a liniilor, atunci am ajuns în acest moment în care avem lacune foarte mari", a declarat Ionuț Ciurea, ProInfrastructura.

"Sunt proiecte în derulare prin PNRR pentru modernizarea unor tronsoane. Nu s-a făcut nimic de 30 de ani, sau s-a făcut foarte puţin", a mai spus Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor.

De fapt, fix întreţinerea a fost şi piedica de până acum din calea noilor trenuri electrice poloneze. Prin contract, PESA s-a angajat să asigure pe termen lung mentenanţa trenurilor.

"Centrale de mentenanță pe care au întârziat să le facă cei de la PESA, dar acum lucrurile au intrat în normal pentru că și-au luat angajamentul că le vor face și până atunci va fi oprită o sumă de bani din facturi și trenurile vor circula în România", a declarat Mihai Barbu, fost președinte ARF.

Pe multe rute Regio, pasagerii circulă şi astăzi în garnituri din alte generaţii.

"Pe Regio este prima achiziție dedicată, modernă, pe care România o face în ultimii 30 de ani. Dacă avem grijă de aceste trenuri, o să le avem în bune condiții mulți ani de acum înainte. Dacă o să ne batem joc de ele, n-o să le avem în bune condiții și o să fie permanent o dispută între ARF și producător", a declarat Ionuț Ciurea, ProInfrastructura.

Cele 62 de trenuri PESA şi mentenanţa lor timp de 15 ani costă aproape 3 miliarde de lei.