Accident teribil lângă București: mașină strivită între două TIR-uri. Șoferul a murit

Imagini terifiante surprinse pe autostrada de centură a Capitalei. O mașină a fost strivită între două TIR-uri. Șoferul autoturismului a murit pe loc, pasagerul său a scăpat ca prin minune cu viață.

Tragedia a avut loc în zona Ciorogârla, în apropierea autostrăzii A1, pe șoseaua de Centură a Capitalei.

Din primele informații, polițiștii iau în calcul nerespectarea distanței dintre autoturisme. Mașina cu numere de Timișoara a fost surprinsă într-un impact violent între două TIR-uri.

În autoturism se aflau două persoane pe locurile din față: șoferul și o femeie, care se îndreptau spre București.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul a rămas încarcerat, iar pentru scoaterea lui din mașină a fost nevoie de intervenția pompierilor și a echipajului de descarcerare. Femeia, rănită grav, a fost și ea scoasă cu dificultate din autoturism și transportată de urgență la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat de tragedie.