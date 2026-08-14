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Accident teribil lângă București: mașină strivită între două TIR-uri. Șoferul a murit

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Bogdan Dinu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.08.2026, 19:42 | Modificat la 14.08.2026, 19:52

Imagini terifiante surprinse pe autostrada de centură a Capitalei. O mașină a fost strivită între două TIR-uri. Șoferul autoturismului a murit pe loc, pasagerul său a scăpat ca prin minune cu viață.

Tragedia a avut loc în zona Ciorogârla, în apropierea autostrăzii A1, pe șoseaua de Centură a Capitalei.

Din primele informații, polițiștii iau în calcul nerespectarea distanței dintre autoturisme. Mașina cu numere de Timișoara a fost surprinsă într-un impact violent între două TIR-uri.

În autoturism se aflau două persoane pe locurile din față: șoferul și o femeie, care se îndreptau spre București.

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Șoferul a rămas încarcerat, iar pentru scoaterea lui din mașină a fost nevoie de intervenția pompierilor și a echipajului de descarcerare. Femeia, rănită grav, a fost și ea scoasă cu dificultate din autoturism și transportată de urgență la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și cine se face vinovat de tragedie.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu
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