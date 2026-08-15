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Video 2 adolescente, rănite grav după ce au căzut cu trotineta electrică. Un echipaj medical le-a găsit întâmplător

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Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.08.2026, 09:10 | Modificat la 15.08.2026, 09:10

Peste o sută de copiii ajung la spital, în fiecare an, după accidente cu trotineta electrică. Ei bine, povestea se repetă, de această dată în Iaşi. Două adolescente, de 13 şi 15 ani, s-au ales cu răni grave după ce au căzut cu trotineta în comuna Plugari.

Doar o întâmplare a făcut ca, exact atunci, pe acel drum să treacă un echipaj de ambulanţă din Botoșani aflată în tranzit. Salvatorii nu erau în misiune, dar când au văzut copilele rănite, au oprit imediat. Cea mai mică dintre ele avea răni severe şi a avut nevoie ajutorul unui elicopter SMURD.

Copila fost stabilizată, dusă până la stadionul comunei şi predată echipajului SMURD. Cealaltă adolescentă a ajuns si ea la spital.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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