Nicio zi de linişte! Au fost momente de panică pentru oamenii din mai multe localităţi tulcene, aflate aproape de graniţa cu Ucraina. O dronă a zburat la joasă înălţime şi s-a prăbuşit într-o zonă împădurită de lângă Greci. Armata a găsit resturile dronei, dar pericolul rămâne: e posibil ca bucăţi din aparatul de zbor să aibă, încă, explozibil, iar acesta să nu fi fost detonat de impactul cu solul. Bucăţi de dronă au fost găsite astăzi şi la Costineşti, şi la Saturn. Şi fix în urmă cu câteva minute, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că a găsit încă o dronă prăbuşită, lângă Plauru, în Delta Dunării.

Sunt imagini surprinse de oamenii din Luncaviţa cu câteva minute înainte ca drona să se prăbuşească. Era puţin înainte de ora prânzului. După ce a zburat pe deasupra mai multor localităţi din Tulcea, drona a căzut într-o zonă împădurită, lângă o carieră de piatră, undeva în zona munţilor Măcin. Localnicii au sunat la 112 şi au anunţat că aparatul de zbor s-ar fi prăbuşit nu departe de Cetăţuia. Un echipaj de pompieri, poliţişti şi militari au luat la puricat pădurea, mai ales că în apelul la 112 localnicii au spus că după prăbuşire, aparatul de zbor ar fi luat foc. De găsit, nu au găsit, însă, nimic.

De ce nu au "văzut-o" radarele MApN

Drona a intrat pe teritoriul României, dinspre Dunăre, şi ar fi zburat la o altitudine joasă, de 100 de m, astfel încât nu a fost depistată de radarele armatei. A zburat deasupra localităţilor Rachelu, Luncaviţa şi s-a prăbuşit în zona vârfului Ţuţuianu - la 5 km de graniţa cu Ucraina. Armata a ridicat un elicopter IAR Puma Socat, dar a trimis şi militari la sol. Au găsit-o, câteva ore mai târziu, lângă Greci, la aproximativ 20 de kilometri de locul indicat în apelul la 112. Aparatul de zbor era cel mai probabil un model Shahed. "Se vedeau şi literele care erau trecute pe aparat. E prima dată când o dronă a trecut la joasă înălţime chiar prin centrul localităţii după aceea a trecut în extravilan e pentru prima dată când lumea a rămas speriată", a declarat Aurel Iorga, primar Luncaviţa.

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Dimineaţă, o altă dronă a fost descoperită la Costineşti. Fragmente din ea erau agăţate într-un post de salvamar. Asta după ce, ieri, scafandrii au scos din apă un alt aparat de zbor. "Ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone începem să vedem că este uneori o constantă; nu e doar în România", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Bucăţi din o a treia dronă au ieşit în această după amiază la mal în dreptul staţiunii Saturn. Zona a fost împrejmuită şi turiştii au fost îndepărtaţi din zonă. Şi în Letonia a fost alertă. Avioanele de luptă au doborât o dronă care pătrunsese în spaţiul aerian leton.