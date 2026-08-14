Cu cât rămâne după impozitare câștigătorul marelui premiu de la Loto 6/49, în valoare de 53 de milioane de lei

Un român din Oradea a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49, 53 de milioane de lei. Norocosul a reușit să ghicească toate cele șase cifre, iar biletul a costat doar 8 lei și 50 de bani.

Bihoreanul va rămâne cu aproximativ 31 de milioane de lei după impozitare, respectiv 60% din suma câștigată.

Este cel mai mare câștig din istoria Loto 6/49 din România, cu o succesiune de numere cel puțin interesantă: 12-13, 36-37 și 44-45.

Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile să-și revendice premiul, conform regulamentului.

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Au existat câștigători și la categoria a doua Loto 6/49: șase premii, de aproximativ 67.000 de lei fiecare, au fost câștigate la agenții din Arad și Brașov.

De asemenea, un bilet câștigător la categoria a doua Noroc a fost jucat în Râmnicu Sărat.