Pentru Horațiu Potra, ziua a avut multe drumuri drumuri între judecătorie și poliție, între poliție și parchet și așa mai departe. În cele din urmă, Horațiu Potra a ieșit din arest dar sub măsura controlului judiciar. Ce înseamnă exact această măsură? Nu are voie să comunice cu ceilalți inculpați sau cu alte părți din dosarul deschis de procurori. Are o brățară electronică la picior, o brățară care îi va urmări în permanență locația. Nu are voie să părăsească țara și, foarte interesant, așa cum ne-a spus și avocatul, nu are voie să dețină arme de foc sau arme albe. Mai mult, Horațiu Potra trebuie să vină la poliție săptămânal să dea cu subsemnatul, cel mai probabil la secția de poliție cea mai apropiată de domiciliul său.

În momentul în care a ieșit pe porțile Parchetului, de data aceasta neînsoțit de polițiști, nu a fost foarte generos în declarații și oarecum s-a ferit de jurnaliști. A spus și că nu îl deranjează brățara respectivă, brățara pe care o va avea la gleznă, pentru că nu are nimic de ascuns. De asemenea, avocatul său, într-o declarație pe care a dat-o astăzi după ce judecătorii au decis măsura controlului judiciar, l-a descris pe Horatiu Potraca fiind un bărbat puternic.

"O gură de aer proapspăt după câteva zile. Clientul e bărbat, e un om puternic, se vede că nu e afectat. Dar cine îl cunoaşte, ştie că nu e totuna şi se vede că nu e la fel de coerent ca în prima zi. În dosar nu este vreo acuzaţie că ar fi făcut ceva cu Georgescu. Acuzaţiile sunt astea: că s-a găsit acel pistol cu aer comprimat şi două postări pe Facebook. Mie bârfele nu-mi plac", a spus Șerban Moga, avocatul lui Horațiu Potra.

Horațiu Potra a scăpat de arest, dar va purta brățară electronică

Horaţiu Potra nu are voie să părăsească judeţul Sibiu, pe perioada controlului judiciar, conform deciziei Judecătoriei Ploieşti. De asemenea, el nu are voie să folosească sau să poarte arme şi trebuie să "comunice informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă".

Judecătoria Ploieşti, care a decis plasarea sub control judiciar a lui Horaţiu Potra, impune acestuia ca pe timpul cât se află sub măsura controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IJP Sibiu– Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

Ancheta se extinde de la o zi la alta

Ancheta se extinde de la o zi la alta. Ieri, 9 decembrie, am avut şi alte percheziţii, percheziţii în urma cărora au descoperite sume de bani, lingouri de aur, precum şi arme. Horaţiu Potra şi Călin Georgescu ar fi avut o legătură strânsă. Georgescu a fost întrebat despre acest lucru, dar a negat că l-ar cunoaşte pe Potra.

"Nici vorbă. Am văzut un titlu că a recunoscut că a venit la Bucureşti la îndemnul lui Călin Georgescu. Asta presupun ei. Nu există aşa ceva. Eu ştiu de el. Ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră. Eu nu ştiam de el. În sensul că e chestie mai veche. Nu îmi aduc aminte să-l fi întâlnit vreodată. M-am văzut cu sute, mii de oameni în uiltima săptămână. Nu pot să nu mă văd cu oameni. Repet, a fost acum 2-3 ani", a declarat Călin Georgescu.

În plus faţă de aceste măsuri standard pentru persoanele aflate sub control judiciar, Potra are interdicţia de a depăşi limita teritorială a judeţului Sibiu fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; nu are voie să deţină, să folosească şi să poarte arme şi este obligat "să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă".

Instanţa de judecată a atras atenţia inculpatului că, "în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive".

Şi mercenarii, şi Călin Georgescu neagă orice legătură între ei

Horaţiu Potra, liderul mercenarilor români care luptă cu rebelii în Congo, a fost condamnat cu suspendare pentru deţinere de "armament specific asasinilor". În 2010, când DIICOT l-a reţinut pentru deţinere ilegală de arme, a fost pe picior de război cu poliţiştii.

"Înarmat cu un revolver cu glonţ pe ţeavă, pregătit să riposteze. Efectiv dormea cu acel revolver lângă el, la îndemână. L-aş descrie ca pe un personaj extrem de periculos", a spus Traian Berbeceanu, fost comisar BCCO.

Acum patru ani a fost anchetat pentru ameninţarea unui om de afaceri, iar acum fostul legionar este consilier local la Mediaş, unde a candidat la ultimele alegeri pentru funcţia de primar.

Declaraţia lui de avere se întinde pe 21 de pagini. Potra are 68 de terenuri, 28 de apartamente, case şi spaţii comerciale şi 10 kilograme de aur. În conturi a adunat echivalentul a aproape 800.000 de euro. Anul trecut a declarat câştiguri de peste un milion de euro.

