Femeia arestată pentru uciderea fiicei sale împărţea acelaşi cămin cu fratele şi cumnata acesteia încă din vara anului 2022. Deşi autorităţile au stabilit că cei cei doi nu au intervenit pentru a le salva, mătuşa Alexandrei susţine că nu a fost prezentă la chinurile prin care treceau copilele agresoarei.

Mătuşa Alexandrei: Niciodată nu le-a lovit de faţă cu noi. Fetiţele niciodată nu ne spuneau nimic.

Chinul Alexandrei, fetiţa din Galaţi torturată şi ucisă de propria mamă

Chiar şi aşa, în urmă cu un an, o educatoare a sesizat autorităţile după ce a văzut pe corpul surorii mijlocii a Alexandrei, mai multe vânătăi.

Mătuşa Alexandrei: Am văzut-o că tot se ferea cu spatele de mine. Am întors-o şi am văzut-o că e vânătă şi umflată. Nu am vrut să sperii copilul, l-am lăsat să se ducă la grădiniţă.

După sesizarea educatoarei, DGASPC Galaţi a intervenit, însă nu aşa cum ar fi trebuit. Şi Poliţia a deschis un dosar penal, dar nu a vut nici o concluzie.

Mătuşa Alexandrei: A urmat să venim la Protecţia Copilului, unde noi ne-am asumat că le vom ajuta să aibă o dezvoltare armonioasă acasă.

După ce autorităţile şi-au pasat responsabilitatea timp de două luni, un asistent social a vizitat familia doar de două ori, iar ultima vizită l-a făcut pe psiholog să considere că totul e doar un episod izolat de violenţă, iar fetele trebuie să rămână lângă mama lor.

Mătuşa Alexandrei: Au intrat în casă, au văzut fetiţele cum se jucau. Mi-au spus că eu nu pot rămâne cu ele pentru că noi doi nu eram căsătoriţi (n.r ea cu fratele mamei), nu aveam niciun grad de rudenie cu ele, ne-am căsătorit într-o lună, am făcut totul pentru ele.

Mama copilelor care avea şi probleme psihice a continuat să abuzeze copilele, până când şi-a bătut cu bestialitate fiica cea mare.

Mătuşa Alexandrei: Pur şi simplu a căzut în braţele mele, şi-a dat sufletul şi eu îl strigam pe soţul meu să se trezească. A venit, a luat telefonul şi în timp ce suna la salvare era o sticlă de apă lângă pat pe care i-am turnat-o pe faţă, nu ştiam ce să fac.

Mătuşa şi unchiul Alexandrei, reţinuţi după tragedie

Chiar şi aşa, autorităţile au stabilit că cei doi nu au intervenit pentru a le salva. Aşa că mătuşa fetei ucise cât şi unchiul au fost reţinuţi după tragede, şi se află acum sub control judiciar.

Mătuşa Alexandrei: Ei spun că toată vina este a noastră. Nu puteam să ne dăm seama dacă este un om normal. Eu am crezut doar că are un deficit în vorbire, nu am crezut că are un retard psihic accentuat.

Pe lângă surorile fetiţei ucise de mamă, în plasament se află şi fata mătuşii cu care aceasta trăia în casă.

