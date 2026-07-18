Cine spune că brunch-ul este doar un moft urban, nu a fost niciodată la ţară, într-o zi de sărbătoare! Obiceiul dimineţilor târzii s-a mutat în inima satului românesc, acolo unde meniul nu se citeşte de pe telefon cu cod QR, ca la terase, ci se culege direct din pământ şi prinde gust la ceaun.

În Horodnic de Jos, Suceava, brunch-ul începe în câmp: cu muncă şi lecţii de cules inul. Din câmp, inul ajunge în gospodărie, unde vizitatorii află cum devine haina de mâine. "Dacă tot veneau vizitatorii la muzeu, tot voiau să vadă şi am zis lasă că noi o să cultivăm in şi arătăm toate etapele şi aşa am ajuns la ediţia a 6-a", a declarat Dionizie Olenici, gazdă. "Aceasta este o cămasă din in, cusută cu motive cum îi spunem noi în zonă. Aţi văzut, a fost foarte cald, dar noi ne am simţit confortabil termic", a declarat Magda Grădinariu, organizator.

Regula numărul 1 pentru a găsi brunch-ul perfect

Între timp, în bucătărie este forfotă. Felicia Olenici pregăteşte un deliciu de vară, răcoritor, cu toate legumele de sezon. "Aici este borşul meu pe care îl fac de fiecare dată, cam de 6 ani îl fac, l-am inventat eu, unde fierb toate legumele separat, după aia le amestec şi încep să înăcresc", a declarat Felicia Olenici, gazdă. Lângă, prind gust sarmalele în frunze de sfeclă! În aer liber, unii vizitatori se bucură deja de gust şi trăiesc experienţa cu toate simţurile! După preparatele sărate, este loc pentru cele dulci: chec cu vişine, cozonac cu nucă, gogoşi şi celebrele găluşti cu prune!

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"Reţeta este relativ simplă: se face aluat cu cartofi fierţi, se iau prune proaspete, la care se scot sâmburii şi se împachetează frumos şi se pun la fiert până stau deasupra", a declarat Teodora Cajvan, gospodină. Gustul autentic al produselor s-a împletit cu tradiţia, pe lângă bucatele alese şi atelierul de prelucrare a inului, participanţii au putut descoperi şi sute de unelte ce se găseau în gospodării şi totodată au putut îmbrăca straie populare. În Filitelnic, Mureş, prânzul în aer liber vine la pachet cu olărit, dansuri săseşti şi vizite la biserica din sat. Regula numărul 1 pentru a găsi brunch-ul perfect? Urmează-ţi instinctul şi nu nesocoti instrucţiunile!

"Noi am venit cu o masă goală şi cu ajutorul vecinilor şi prietenilor am reuşit să punem câte o bucată şi să o facem plină", a declarat Adrian Zăvoi, organizator. "Am pregătit o masă tradiţională, cu produse locale, de aici din sat, de exemplu vinul, branza, caşcavalul, sarmale la ceaun, apoi va urma un tur ghidat la satului", a declarat Paula Zăvoi, organizator. O parte din banii obţinuţi din brunch vor merge către reconstrucţia bisericii din sat, vizitată în trecut şi de Regele Charles.