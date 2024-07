Mascaţii au descins la primele ore ale dimineţii în casa principalului suspect din dosarul morţii medicului Marina Gavril. Poliţiştii au sperat să găsească arma crimei sau măcar telefonul victimei. "La casa principalului suspect în cazul dentistei omorâte se fac percheziţii la această oră. Luptători de la trupele speciale, procurori şi poliţişti sunt aici. A şi fost blocată o bandă de circulaţie pentru această operaţiune", arăta Adrian Obreja, reporter Observator.

Percheziţii la suspectul de crimă din Brăila

Locuinţa mamei suspectului a fost şi ea vizată de anchetatori. Poliţiştii au ridicat de acolo un cuţit cu o lamă de 17 centimetri, care era ascuns în bibliotecă. "Un briceag al moşului, mititel. Nu avea dinţi. Un bricegaş cu care îşi tăia... atât s-a luat din cortul meu", spune mama suspectului.

Poliţiştii au reuşit să refacă pas cu pas traseul bărbatului din ziua crimei, cu ajutorul camerelor de supraveghere. Individul a fost surprins în faţa gării din Brăila cu un sfert de oră înainte de atac. A luat un taxi şi a coborât la doar 250 de metri de cabinetul stomatologic, pe o stradă paralelă cu cea pe care locuieşte el. Deşi erau 40 de grade, notează procurorii, era îmbrăcat cu o cămaşă cu mâneci lungi, închisă la culoare. A renunţat la ea imediat şi a îmbrăcat un tricou alb pe care îl avea cu el.

Reconstituirea planului criminal

De la cabinetul stomatologic în care a fost ucisă doctoriţa marţi seară săptămâna trecută şi până la locuinţa principalului suspect sunt aproximativ 200 de metri. Acolo au petrecut astăzi anchetatorii aproximativ patru ore în căutare de probe noi.

A apărut în faţa cabinetului la ora 16:12, în pantaloni lungi, cămaşă cu mânecă lungă, mască chirurgicală şi şapcă. "Am fost acolo, am recunoscut, am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată (n.r. măseaua), e infecţie în ea şi trebuie programare. Am stat 3, 4 minute", îi spunea suspectul mamei sale.

Dentista Marina Gavril, ucisă fulgerător

Suspectul ar fi comis crima în doar 33 de secunde, semn că atacul asupra stomatoloagei Marina Gavril a fost fulgerător. Femeia a încercat să se apere - mărturie stau rănile de pe mâini dar şi mici bucăţi din pielea atacatorului care i-au rămas sub unghii. "El spune în felul următor, doctoriţa în primă fază m-a verificat fără mănuşi, nu ştiu, nu pot preciza dacă ulterior a luat mănuşi", a declarat Mihai Drăgan, avocatul suspectului.

Agresorul a ieşit din cabinet şi s-a întors peste 2 minute, cel mai probabil pentru a încuia uşa. La ora 16:16, suspectul părăseşte cabinetul şi încearcă să scape de hainele cu care ar fi comis crima. Este surprins la câteva sute de metri cum îşi schimbă ţinuta. În zona Pieţei Mari apare în tricou alb şi pantaloni scurţi. Tot în aceeaşi zonă îşi lasă hainele groase la tomberon. După alte 10 minute aruncă şi şapca în curtea unui imobil.

"El, la acest moment, oferă o variantă organelor judiciare, clară, prin care arată că nu se afla la locul unde s-a produs omorul. A indicat şi persoane care confirmă această variantă a lui", adaugă Mihai Drăgan, avocatul suspectului.

După circa 25 de minute, una dintre pacientele Marinei Gavril a ajuns la cabinet. Iată mărturia ei: "Am încercat ușa, era închisă. Am pus mâna pe telefon, am sunat-o, ea avea telefonul închis. M-am uitat și în camera aia de așteptare unde așteptam noi. M-am uitat și în cameră, în cabinet propriu-zis, nu era nimic, nu se vedea absolut nimic, erau draperiile trase".

Suspectul, care neagă acuzaţia, are un trecut infracţional stufos. În 2020, în Franţa, a furat bijuterii în valoare de 4.400 de euro, după ce un complice l-a ţinut de vorbă pe vânzător. Cu acelaşi mod de operare a reuşit să mai fure alţi 5.500 de euro dintr-o tutungerie. A fost prins pe aeroportul din Paris, când voia să se întoarcă acasă, şi a fost condamnat la un an de închisoare. În faţa instanţei nu şi-a recunosc fapta, ba chiar a spus că nu avea cum să fie recunoscut pentru că toată lumea purta mască de protecţie.

