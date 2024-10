Zoltan Thurzo, Zoli - cum ii spun toți apropiații, a reușit o performanță incredibilă - a doborât cel de-al patrulea record mondial, devenind astfel cel mai rapid pianist din lume.

"Am avut nevoie de mai mult de un an de zile pentru a face acest record și am făcut în memoria mamei mele, care a decedat anul trecut, în 23 octombrie", a mărturisit Zoltan Thurzo.

Filmarea de 30 de secunde a fost urmărită în slow motion pentru a se putea număra bătăile în clape. "În slow motion am numărat 500 de bătăi în 30 de secunde, asta vine 16.66 de bătăi pe secundă pe o singură clapa", a spus Zoltan Thurzo.

"Mă simt foarte onorat și sunt foarte fericit că am avut posibilitatea să fiu alături de Zoli. Mă bucur că pot să ajut în acest fel, o mare realizare culturală", a mărturisit Dávid Borzási, flautist.

Fotograful a avut una dintre cele mai dificile misiuni - aceea de a surprinde cu rapiditate, fiecare mişcare.

Pianistul de 41 de ani a mai ajuns în Cartea Recordurilor şi pentru un concert susţinut la cea mai mare altitudine pe Muntele Everest, dar şi pentru cel mai lung concert-maraton din lume, de 130 de ore.

"A fost la cea mai mare altitudine când am cântat, mi-am doborât prorpiul record de acum doi ani de zile din 2022 când am cântat pe Everest", a spus Zoli.

Cu cele 500 de bătăi de claviatura a reușit să depăşescă un tânăr japonez, în vârstă de 17 ani, care a reușit să apese clapele pianului de 495 de ori în jumătate de minut.

