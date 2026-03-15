Video Restricții pe Valea Oltului în următoarele 3 luni. Traficul pe DN7 va fi afectat de lucrări

Șoferii care vor trece în următoarele 3 luni prin Valea Oltului trebuie să se înarmeze cu multă răbdare. Pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Veștem, vor fi restricții din cauza unor lucrări la versanți.

de Laura Ilioiu

la 15.03.2026 , 11:17

Începând de luni, șoferii care merg pe Valea Oltului trebuie să fie pregătiți de restricții pe DN7.

Compania de Drumuri efectuează lucrări între Râmnicu Vâlcea și Veștem, în special între Căciulata și Câinenii Mari, acolo unde se curăță versanții, se consolidează taluzurile și se montează plase de protecție. Traficul va fi închis de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 17:30. Totodată, vehiculele grele vor fi nevoite să folosească rute ocolitoare, iar mașinile mici ar putea fi oprite până la 30 de minute în timpul săptămânii și 15 minute sâmbăta. Doar duminica și în perioada sărbătorilor circulația se va desfășura în condiții normale.

În restul timpului, mașinile de urgență și cele autorizate sunt singurele care pot trece în timpul lucrărilor. Totodată, șoferii vor fi nevoiți să folosească rute alternative.

valea oltului ramnicu valcea valcea dn7 vestem
Observator » Evenimente » Restricții pe Valea Oltului în următoarele 3 luni. Traficul pe DN7 va fi afectat de lucrări