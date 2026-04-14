Un accident cumplit a fost surprins de o cameră de bord pe Valea Oltului. O gravidă de 23 de ani a murit, iar alte 3 persoane au ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre maşini a fost aruncată de pe şosea aproape de calea ferată, care este paralelă cu drumul.

Accidentul rutier a avut loc ieri după-amiază în localitatea Tuțulești din județul Vâlcea, după ce un șofer în vârstă de 53 de ani din județul Ilfov a izbit frontal un alt autoturism, după ce a intrat pe contrasens.

La volanul celuilalt autoturism se afla un tânăr în vârstă de 27 de ani din Sibiu.

În urma impactului puternic, mașina a fost proiectată pe calea ferată.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului au intervenit pompieri, mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe. Patru persoane au fost rănite în urma accidentului, dintre care și o tânără în vârstă de 23 de ani, care era însărcinată.

Aceasta a fost resuscitată, iar medicii au încercat să-i salveze viața. Un elicopter a venit, iar victima a fost transportată de urgență la spitalul din Craiova, însă, din nefericire, câteva ore mai târziu a fost anunțat decesul acesteia.

Totodată, ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatele au ieșit negative. Polițiștii continuă să cerceteze cauzele care au dus la producerea accidentului.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰