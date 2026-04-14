Video Momentul accidentului de pe Valea Oltului, în care o tânără însărcinată a murit la doar 23 de ani

Un accident cumplit a fost surprins de o cameră de bord pe Valea Oltului. O gravidă de 23 de ani a murit, iar alte 3 persoane au ajuns la spital, după ce două mașini s-au ciocnit violent. Impactul a fost atât de puternic încât una dintre maşini a fost aruncată de pe şosea aproape de calea ferată, care este paralelă cu drumul.

de Laura Ilioiu

la 14.04.2026 , 13:17

Accidentul rutier a avut loc ieri după-amiază în localitatea Tuțulești din județul Vâlcea, după ce un șofer în vârstă de 53 de ani din județul Ilfov a izbit frontal un alt autoturism, după ce a intrat pe contrasens.

La volanul celuilalt autoturism se afla un tânăr în vârstă de 27 de ani din Sibiu.

În urma impactului puternic, mașina a fost proiectată pe calea ferată.

La fața locului au intervenit pompieri, mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe. Patru persoane au fost rănite în urma accidentului, dintre care și o tânără în vârstă de 23 de ani, care era însărcinată.

Aceasta a fost resuscitată, iar medicii au încercat să-i salveze viața. Un elicopter a venit, iar victima a fost transportată de urgență la spitalul din Craiova, însă, din nefericire, câteva ore mai târziu a fost anunțat decesul acesteia.

Totodată, ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatele au ieșit negative. Polițiștii continuă să cerceteze cauzele care au dus la producerea accidentului.

valcea accident valea oltului
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
