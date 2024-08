Video România a terminat pe locul 23 la Jocurile Olimpice de la Paris, cu nouă medalii cucerite

Se încheie, oficial, la Paris, a 33-a ediţie a Jocurilor Olimpice. Cu o ceremonie care se anunţă cel puţin la fel de spectaculoasă ca cea de deschidere. România a terminat pe locul 23, cu 9 medalii cucerite. Am trecut de la agonie la extaz şi înapoi în aceste zile: am plâns când imnul naţional a răsunat la Paris, am strâns din dinţi când am simţit că asistăm la o mare nedreptate. Cert e că românii n-au trecut deloc neobservaţi la aceste Jocuri Olimpice, chiar din prima zi, de la deschidere.