Tot mai mulți români renunță la viața de oraș pentru un trai mai liniștit în zonele rurale, unde terenurile sunt mai ieftine. Gorjul este unul dintre județele în care această tendință este evidentă, unde numărul autorizațiilor de construire a crescut cu peste 100% față de anul trecut.

Tot mai multe persoane aleg să-și construiască o casă la țară. Motivele sunt simple, aer curat, multă liniște, dar și prețuri mai reduse, terenurile sunt mult mai ieftine. Totodată, aceștia își pot face propria gospodărie unde să cultive legume și să crească animale.

Datele arată că în zona rurală din Gorj, numărul autorizațiilor de construire a crescut cu 113,3% în februarie 2026, față de aceeași lună din 2025. În comuna Drăguțești, prețurile terenurilor ajung până la 60 de euro pe metru pătrat. De asemenea, datele arată că mai mult de jumătate dintre autorizațiile pentru locuințe au fost acordate în mediul rural.

Oamenii spun că aleg viața la țară pentru că pot avea o curte mai mare, pot cultiva legume sau crește animale și își pot reduce astfel o parte din cheltuieli. În plus, se bucură de mai multă liniște decât în oraş.