O decizie a Înaltei Curţi schimbă regulile privind comunicarea documentelor fiscale prin poştă. Actele trimise de autorităţi vor fi considerate legal transmise doar dacă ajung direct la destinatar sau la o persoană împuternicită.

Contribuabilii, cei care primesc documente, trebuie să știe faptul că orice document, chiar dacă ajunge prin poștă cu scrisoare recomandată și confirmare de primire, este considerat transmis legal, doar în momentul în care este primit de către destinatar sau de către un împuternicit.

Practic, judecătorii Înaltei Curți au stabilit faptul că soția, soțul, copilul sau o altă rudă care locuiește la acea adresă nu pot fi considerați ca împuterniciţi sau destinatari și astfel un document nu poate fi considerat transmis legal doar dacă sunt rude, spre exemplu.

Astfel, decizia vine în contextul protejării dreptului garantat al contribuabililor la apărare pentru că poate lua la cunoștință în timpul cel mai scurt un document transmis legal, poate lua măsurile necesare dacă vorbim despre o datorie la stat, o poate achita.

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Dacă vorbim despre o contestare a acelui document, la fel, poate face acest lucru în timpul cel mai scurt, dar asta doar în condițiile în care acel document ajunge direct la destinatar sau la un împuternicit. Această decizie a Curții va fi publicată în Monitorul Oficial după ce va fi semnată de judecători, iar din acel moment va intra în vigoare.