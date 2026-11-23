Conflictele pot apărea în orice relație, însă felul în care alegem să le gestionăm poate face diferența. Cât de important este să ne asumăm greșelile și să ne dăm seama când să oferim o a doua șansă? Cum se reconstruieşte o relație după un moment dificil explică invitatul Observator 16, Matei Stănculescu, psihoterapeut.

PREZENTATOR: Cum acordăm a doua șansă? Aici îți încerc să fiu eu cea pragmatică și să vină exemplele de la specialist. Acordăm a doua șansă cuiva care iau un cas de la muncă. M-a jignit sau a făcut lucruri poate mult mai urâte pentru mine. Cum fac asta, să-i acord a doua șansă? Mai întâi de toate trebuie să fiu convinsă, eu, deci cum e procesul ăsta?

INVITAT: Sigur, trebuie să fiu eu convins că acord această a doua șansă, dar în același timp, apropo de expresia folosită la început, m-ai prostit odată vina ta, m-ai prostit și a doua oară este vina mea, este clar că și eu trebuie să recalibrez un pic așteptările pentru relația noastră. Iar dacă totuși ambele părți își doresc ca relația asta să meargă mai departe și să își păstreze un nivel ridicat, să zicem, atunci clar trebuie să o redefinim. Și o să fac aici o paralelă cu relațiile de cuplu, pentru că mai degrabă vorbesc cu clienții care în relația de cuplu au nevoie asta decât să repare relația cu cineva de la birou.

PREZENTATOR: E mai des întâlnită, asta a fost a doua șansă.

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INVITAT: Evident. Iar acolo, o metaforă folosită în limba română cu ciorba reîncălzită, cum s-ar traduce și în ce fel ne-ar ajuta pe noi să înțelegem cum am putea chiar să refolosim ciorba respectivă în cazul ăsta, ar fi să o transformăm în altceva, pentru că dacă o să reîncălzim, ciorba, într-adevăr, nu o să funcționeze.

PREZENTATOR: Bun, dar e bine să o transformăm în altceva? În altceva, da, în altceva mai degrabă. Și în ce o transformăm atunci?

INVITAT: Și Ester Perel și John Gottman, doi psihoterapeuți care vorbesc foarte mult, și au lucrat ani de zile cu cupluri și au făcut foarte multe research-uri în zona asta relațională, vorbesc despre relația ca despre o vază care îți face țândări și tu poți alegi să pui toate cioburile la lor, dar niciodată nu o să fie la fel. Așa și cu ciorbare încălzită, fă alt corp, fă altceva. Nu o să mai fie vaza aia, o să fie un alt fel de relație, dar asta trebuie să fie o așteptare asumată de ambele părți.

PREZENTATOR: Ca să înțeleg, deci poate și o relație, adică poate să fie tot o relație de cuplu, că când spunem altceva, mă gândesc că putem să o transformăm, nu știu, într-o prietenie, într-o colaborare, dacă sunt copii, în sensul că trebuie să coabităm pentru copii, dar mai poate fi, de exemplu, o relație de cuplu acolo?

INVITAT: Absolut.

PREZENTATOR: Dar cum fac asta? Concret așa, mă gândesc la niște pași. Hai să găsim trei sfaturi, sugestii pe care putem să le dăm.

INVITAT: Dacă tot l-am citat pe Gottman mai devreme, o să merg pe structura pe care el o propune. Pasul 1 este asumarea. Foarte important și studiile pe care el le-a condus ne arată că peste 90% dintre cupluri se împacă și pot să meargă mai departe dacă persoana care a greșit, indiferent de greșeală, își asumă. Ce înseamnă să îți asumi?

PREZENTATOR: Asta cred că se aplică nu și în orice altă relație. Mai întâi de toate să recunoști că ai greșit. Absolut.

INVITAT: Să recunoști că ai greșit, să vorbești despre tot ce s-a întâmplat.

PREZENTATOR: Concret, asta vine cu "îmi dau seama că am greșit, sunt conștient că am greșit", adică asta înseamnă asumarea greșelii, că asumarea asta e folosită foarte mult, dar nu știu cât să reușim cumva să o și integrăm.

INVITAT: Păi asta e asumarea. Că dacă încep să spun am greșit, dar și tu când...

PREZENTATOR: Deci fără dar.

INVITAT: Fără dar, fără vinovățiri ale cuiva, fără alibiuri căutate, fără... Dar înseamnă să pleci și capul mai mult decât e cazul? Că spuneam noi în material că de multe ori cel care greșește s-ar putea să se supună mai mult decât e nevoie de foarte multe ori în fața celui căruia i-a greșit.

INVITAT: Nici asta nu ar fi foarte sănătos. Pentru că în orice relație, atunci când unul dintre parteneri simte că a pierdut prea mult, o să caute să compenseze mai devreme sau mai târziu.