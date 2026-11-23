Diana Elena Chetrenu este tânăra care a luat cel mai mare punctaj din ţară la Rezidenţiat. Cu 938 de puncte din 950, Diana se gândeşte să se îndrepte spre dermatologie.

Tânăra este din Vaslui, a absolvit Liceul Mihail Kogălniceanu din oraş şi încă din timpul liceului a obţinut rezultate de excepţie la olimpiadele de profil, precum biologia. Mama Dianei este asistentă în spital şi mai are o soră, studentă în anul 5 la Medicină. Diana s-ar putea îndrepta către dermatologie, iar visul unui punctaj excelent a fost transformat în realitate prin mult efort şi determinare.

"Am început să învăţ cu un an înainte şi drumul e foarte greu şi lung. După cum mai spun şi mulţi colegi care au terminat, e ca un maraton. Trebuie să-ţi dozezi foarte bine energia şi să înveţi constant. Primele treceri prin materie sunt foarte grele până când te acomodezi şi crezi că nu se mai termină, că n-o să ajungi niciodată să ştii foarte bine tot ce trebuie. Sunt şi foarte multe detalii şi la început nu ştiam exact ce doresc.

Eu am ales dermatologie şi am descoperit-o în anul şase, când am făcut stagiu în spital. Aveam şi alte opţiuni, reumatologia în mod special mi-a plăcut foarte mult în anul cinci şi am zis că dermatologia îmbină şi o parte din reumatologie, foarte multe patologii din sfera reumatologiei au manifestări cutanate şi mi-a plăcut foarte mult, dar pentru dermatologie ştiam că am nevoie de un punctaj cât mai mare pentru că şi în anii trecuţi s-a luat cu peste 900 de puncte şi am încercat cât mai mult să învăţ şi da, a fost foarte obositor, mai ales în ultimele luni", spune tânăra vasluiancă.

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"În facultate învăţăm foarte mult, dar după te loveşti de sistem"

Vestea că Diana este prima la Rezidenţiat a adus bucurie fără margini în familia ei. Legat de viaţa sa de după examen, îşi doreşte să se reîntoarcă la sport şi să iasă mai mult cu prietenii. Nu mai este însă mult timp pentru relaxare. După repartiţia mică, din ianuarie va începe efectiv munca în spital şi va îngriji, alături de colegi şi coordonatori, pacienţi cu patologie diversă şi dificilă, într-o specialitate complexă şi atât de frumoasă.

"Au fost foarte fericiţi, m-au felicitat. Mama mea e asistentă în Vaslui, a spus tuturor celor pe care îi ştia din spital. ​La fel şi foşti colegi din liceu, foşti profesori m-au felicitat şi da, a fost mare bucurie şi încă este în familie.

​În România chiar este o provocare pot să spun, pentru că în facultate da, învăţăm foarte mult, doar că după te loveşti de sistem. Sunt doctori foarte buni în spitale, doar că din păcate foarte mulţi poate n-o să aibă loc, cei care au promovat rezidenţiatul. Şi asta mă întristează pentru că au muncit şase ani şi să nu poţi profesa după şase ani de muncă chiar nu mi se pare în regulă.

În sfârşit, pot să mă reapuc de sport, sincer, că am avut o lună şi jumătate în care nu prea am făcut. Şi da, să mă plimb, să stau cu prietenii, să fac orice nu am făcut în ultimele, nu ştiu, trei, patru luni" a declarat medicul rezident, potrivit unui interviu acordat News.ro.

Ce specializare a ales

Diana a ales dermatologia, alegerea având în acelaşi timp şi o notă personală: are psoriazis şi este conştientă cât de greu este să fii vulnerabil în faţa bolii. Dermatologia este o specialitate complexă şi extrem de interesantă. Ca medic rezident şi cu o experienţă personală legată de afecţiune simte că îşi va înţelege şi mai bine pacienţii.

"Am discutat cu medici şi mi-au zis că e atât de complexă că parcă nici nu ai timp să înveţi tot ce e de învăţat şi asta îmi place. Şi eu am o boală cronică de piele, adică am psoriazis şi ştiu cât de mult mă afectează în viaţa de zi cu zi şi câteodată cât de neputincioasă te poţi simţi când nu poţi, adică te dai cu un tratament, ţii tratamentul, dar tot apare, te poţi simţi vulnerabil în faţa unei boli.

De aceea ştiu că te poate afecta o boală de piele, poate afecta viaţa unui om mult mai mult decât poţi crede, ştiu că este foarte complexă, adică am discutat cu medici şi mi-au zis că e atât de complexă că parcă nici nu ai timp să înveţi tot ce e de învăţat şi asta îmi place. Îmi place mult să învăţ şi chiar doresc să ştiu cât mai multe pe partea aceasta".