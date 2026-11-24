Românii însă îşi fac planuri de vacanţă. Şi cum iarna bate la uşă, mulţi aleg să o ocolească de tot. Caută plaje albe, palmieri şi temperaturi de vară, iar ofertele last minute fac destinaţii precum Thailanda sau Mexic mai accesibile decât ne-am aştepta.

Vacanţele la umbra palmierilor nu mai au bugete exotice. Găsim variante convenabile, cu zboruri directe chiar din Bucureşti. Primii turişti se visează deja pe plajă, cât mai departe de România.

"Punta Cana, Puerto Plata, Republica Dominicana, acum, luna asta la final, un last minute şi pentru februarie, mă uitam după Mexic, Can Cun, Tulum".

"Ne dorim să mergem la cald! În general mergem pe bugetul mediu. Thailanda, Vietnam", spun turiştii.

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Putem zbura direct şi dacă ne organizăm pe cont propriu. Unele agenţii le oferă libertatea turiştilor să cumpere prin intermediul lor doar biletele de avion în cursele charter. Românii pot ajunge în Maldive, de exemplu, direct din București, fără escale, în aproximativ opt ore. În ianuarie, un sejur de nouă nopți, la un hotel de patru stele, cu pensiune completă, pornește de la aproximativ 1.790 de euro de persoană. Iar în Zanzibar, un pachet de opt nopți, la un resort de patru stele, cu mic dejun, transferuri și avion inclus, pornește de la 1.590 de euro de persoană.

"Pentru ianuarie, poţi merge cu 999 de euro în Thailanda. Dominicana, chiar săptămâna viitoare pentru 999 de euro. Ce este complet nou pentru piaţa românească este charter direct în Mexic, din februarie", spune Dawid Manicki, membru bord agentie de turism.

"Charter direct în Vietnam, insula Phu Qoc, hotel de 5* all inclusive şi tarifele încep pentru 7 nopţi de la 1.500 de euro de persoană", spune Cosmin Marinof, ceo agentie de turism.

"Avem şi China începând cu luna martie. Cine a văzut filmul Avatar, acei munţi minunaţi şi peisaje, acelea le oferim şi noi acum! Avem circuit pe râul Yangzen în China, avem circuit clasic Shanghai cu Beijing. 1.300 de euro. China Avatar 1.900 de euro", spune Andrei Călărăşanu, director agentie de turism.

În ultimii doi ani, interesul românilor a crescut cu până la 20% pentru vacanţele exotice. Bugetul mediu al românilor care aleg astfel de escapade ajunge la 2500 de euro.