Un incendiu devastator a mistuit cel mai mare hotel din Poiana Braşov, hotel Alpin. Pompieri din şapte judeţe s-au luptat o zi şi o noapte cu flăcările, dar clădirea a ars ca o torţă. 150 de turişti şi angajaţi s-au salvat la timp. Deocamdată nu se ştie cauza focului, se ia în calcul o ţigară uitată pe terasa unui apartament. Hotelul simbol al staţiunii era asigurat. Turştii care aveau rezervate vacanţe de sărbători în aparthotelul care a ars îşi vor prim banii înapoi.

Flăcările au izbucnit la mansarda de la etajul 13 a Hotelului Alpin în jurul orei 19.30 când cei mai multi turişti erau la cină. Oamenii si au abandonat bagajele si bunurile si au fugit să se salveze. Alţii au fost evacuaţi de pompieri.

"Eram în hotel, eram la masă. Am auzit alarma pornită, am ieşit imediat şi ne-au anunţat să mergem să mutăm maşina. Ne-am speriat.", relatează un martor.

"Ne-au sunat de la recepţie, ne-au comunicat că un incediu s-a aprins în aproprierea apratamentul nostru şi ne-a rugat să evacuăm. Părea că nu este ceva de amploare foarte mare, dar ulterior, după vreo zece minute, a început să bată vântul.", explică un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

Peste 150 de pompieri din 7 judeţe s-au luptat cu flăcările. Au luat până şi apa din piscina hotelului, dar în zadar. Autorităţile au înălţat drone şi s-au folosit de camere cu termoviziune şi roboţi ca să depisteze focarele

"Este o intervenţie dificilă. Din cauza cantităţii mari de material lemnos, incendiul s-a manifestat şi propagat foarte repede.", spune Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

La mai bine de două ore şi jumătate de la declanşarea incendiului, flăcările s-au extins de la mansardă trei etaje mai jos şi în partea dinspre spate a hotelului.

Aparthotelul avea doar cinci camere ocupate seara trecută. Din camera unui oaspete aflat la ultimul etaj s-ar fi declanşat focul, care s-a extins cu repeziciune la toată mansarda de lemn învelită în tablă. Flăcările au mistuit complet cinci etaje.

"Am întâmpinat probleme din cauza învelitorii din tablă. Panouri de tablă sub care era scândură tratată, avem date că au fost ignifugate la nivelul anului 2009 aceste elemente şi dedesubt polistiren au făcut să se extindă incendiul pe faţadă, pe verticală, dar şi pe orizontală.", spune Cosmin Riciu, ISU Braşov.

Turiştii evacuaţi au avut două opţiuni: să si petreacă noaptea în cealaltă clădire a hotelului sau să si primeasca banii inapoi si sa plece acasa.

Şofer: Toată lumea să fie evacuată, bagaje, copii. Am rămas fără curent, era fum pe holuri.

Reporter: V-aţi odihnit aseară? Aţi reuşit să închideţi un ochi?

Şofer: Foarte prost, foarte prost. Am stat cu frică.

"Alarmele au fost pornite. E normal să existe o stare de temere, însă, repet, intervenţia pompierilor a fost promptă.

Am anticipat că evenimentul la care am fost invitat să participăm, un eveniment profesional, va lua sfârşit.", spune un turist.

Hotelul Alpin este un simbol pentru Poiana Brașov şi o locație de lux, vânată de vedete și oameni de afaceri, mai ales de sărbători. Şi preţurile erau pe măsură. Un pachet de Revelion costă peste 1.300 euro/persoană pentru 4 nopţi, în timp ce un sejur de Crăciun pleacă de la 550 de euro, pentru 3 nopţi. Şi în restul anului, o noapte de cazare într un apartament exlusivist poate ajunge la 2.500 de lei. Cei care aveau vacanţe rezervate de sărbători îşi vor primi banii înapoi.

Hotelul Alpin a aniversat în vară 50 de ani. Vechiul hotel a fost modernizat și extins în 2004, printr-o investiție de 14 milioane de euro a familiei Aron, unul dintre cei mai mari jucători din industria hotelieră

"Suntem focusaţi pe profitabilitate, iar managerii care se ocupă de anumite departamente sunt direct bonificaţi de această cifră. Dedicarea lor este ca şi cum ar fi business-ul lor.", spune David Aron, CEO Alpin Group.

Complexul Alpin are 288 de camere. Lângă clădirea principală se află aparthotelul, cu 114 camere şi Casa Alpin, care are 25 de camere şi şapte apartamente. Complexul are 177 de angajaţi. A încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 70 de milioane de lei, dar cu datorii si mai mari - 83,7 milioane de lei. Aparthotelul care a luat foc era asigurat.